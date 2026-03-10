Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB: “Nu e o marionetă! Nu îşi permite să îi facă echipa”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

O rivală din SuperLiga a celor de la FCSB transmite un avertisment pentru Gigi Becali, după venirea lui Mirel Rădoi la echipă. Ce nu va permite noul tehnician al roș-albaștrilor.
Adrian Baciu
10.03.2026
Mirel Rădoi va conduce destinele celor de la FCSB în următoarele două luni și jumătate, adică pe durata play-out-ului. Gigi Becali a bătut palma cu finul său. O rivală din SuperLiga transmite un avertisment pentru patronul campioanei.

Șeful lui CFR Cluj, avertisment pentru Gigi Becali după instalarea lui Rădoi la FCSB: ”Nu e o marionetă și nu va accepta să i se facă echipa”

În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, președintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a spus câteva cuvinte și despre mutarea momentului în campionat: venirea lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB.

În opinia oficialului din Gruia, această numire nu este una surprinzătoare, dată fiind relația dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi. Pe de altă parte, Mureșan este convins că noul antrenor al campioanei ultimelor două sezoane se va ține tare și nu îl va lăsa pe patron să se implice la echipă, ca în trecut.

”(n.r. Mirel Rădoi la FCSB, surprinzător?) Da și nu. Pentru că este stelist, clar. E finul lui Gigi Becali. Și sunt mai multe.. a mers să ajute. Eu mă bucur. Și pentru FCSB, și pentru el. Nu am fost surprins de venirea lui. (n.r. Gigi Becali face echipa, Rădoi nu acceptă așa ceva…) Eu cred că la Rădoi nu face echipa.

Un antrenor adevărat nu acceptă așa ceva. El nu e un antrenor marionetă sau cu licență doar. La Rădoi nu va fi așa. El nu acceptă așa ceva. Sunt convins că Gigi Becali nu se va băga peste el.

Probabil vor discuta, dar nu se va băga. E o diferență. Să discuți e normal și chiar e bine. Să discuți cu președintele, și ca antrenor. Dar nu să impunem noi ceva, administrația sau patronul. Asta e greșeală mare. Și Gigi Becali nu va face asta cu Rădoi. Sunt convins de asta”, a spus Mureșan.

Gigi Becali a promis și el: ”Mi-am dat cuvântul!”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a fost întrebat despre această ingerință a sa în alcătuirea echipei. Patronul roș-albaștrilor a promis că nu se va mai implica în efectuarea de schimbări, în mandatul lui Rădoi.

„(n.r. Cum o să puteți dumneavoastră, 3 luni de zile, să nu faceți schimbările?) Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, eu îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: ‘vino, finule, să mă ajuți!’ Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine. (n.r. 3 luni de zile nu veți mai da niciun telefon, nicio schimbare?) Nici măcar telefonul, să formez număr. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a dezvăluit Becali.

