Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți”

Rivala Simonei Halep, care de altfel a și ”atacat-o” pe sportiva noastră cu o serie de declarații la un moment dat, a fost surprinsă pe o aplicație de dating.
Valentina Vladoi
18.11.2025 | 19:25
Rivala Simonei Halep mesaj neasteptat dupa ce a fost surprinsa pe o aplicatie de dating Cu mine va intalniti
Danielle Collins, prezentă pe o aplicație de dating. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Danielle Collins are 31 de ani și o carieră fabuloasă în tenis. Menționăm faptul că anterior, sportiva a avut mai multe confruntări cu Simona Halep, iar la două dintre ele a ieșit și învingătoare.

Danielle Collins a ”atacat-o” pe Simona Halep în trecut

De-a lungul timpului, între Danielle Collins și Simona Halep au existat mai multe tensiuni. Cele două s-au întâlnit de trei ori, iar o singură dată, sportiva noastră a câștigat în fața ei.

Nu asta ar fi fost problema ci mai degrabă că în 2022, în timpul unui duel, Collins a recurs la câteva gesturi arogante în fața Simonei, motiv pentru care a ajuns în atenția presei internaționale.

Ulterior a început și calvarul pentru Simona Halep care a fost depistată pozitiv în scandalul de dopaj. Și nici atunci, sportiva nu a ratat șansa în a ataca-o pe româncă așa cum a știut mai bine.

„E vital să avem agenția antidoping și diferite ale agenții care vin să ne testeze. Apreciez tot ceea ce fac în încercarea de a menține sportul nostru curat. Sportivii trebuie să fie atenți cu ceea ce iau”, spunea Collins, în 2023.

Danielle Collins, prezentă pe o aplicație de dating

Și iată că acum, sportiva revine în centrul atenției. Danielle Collins a postat un anunț pe o aplicație de dating. Fostul număr 7 WTA, care nu a mai fost văzut pe teren din luna august, pare că vrea să își refacă viața amoroasă.

Menționăm că aceasta a format un cuplu cu Bryan Kipp, ex-jucător de fotbal american. Cei doi s-au separat însă. Și sportiva pare că nu vrea să piardă timpul și își caută un nou partener de viață.

Nimeni nu se gândea însă că un banal anunț de pe o aplicație de dating va face înconjurul internetului. Sportiva a atras critici dure, însă nu s-a lăsat afectată deloc de cele întâmplate.

Postarea care a pus pe jar internetul

Într-o postare pe contul personal de Instagram, Danielle Collins a împărtășit două fotografii cu ea îmbrăcată într-o ținută elegantă, neagră, de seară și a confirmat practic că e gata de o întâlnire.

„Cu mine vă întâlniți”, a transmis fostă adversară a Simonei Halep. Și evident, reacțiile au început să curgă. Iată că de această dată sportiva nu a mai fost criticată, ci din contră, încurajată de internauți.

„Partenerul tău de întâlnire este atât de norocos!!” / „Ar fi minunat” / „Sunteți superbă, domnișoară Collins. Arătați minunat” / „Cum de încă ești singură?” / „Vino în Argentina, te aștept!” / „Alege-mă pe mine, alege-mă pe mine” / „Soția tradițională” / „Te iubesc”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Danielle Collins le-a primit la postare.

Cât despre partea profesională, amintim faptul că sportiva a adunat nu mai puțin de 4 titluri WTA de simplu. Este vorba despre:  Palermo Ladies Open 2021, Silicon Valley Classic 2021, Charleston Open 2024 și Miami Open 2024. În total, Collins a jucat un total de 29 de partide oficiale, bifând 15 victorii și 14 înfrângeri.

