Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți”

ADVERTISEMENT

Danielle Collins are 31 de ani și o carieră fabuloasă în tenis. Menționăm faptul că anterior, sportiva a avut mai multe confruntări cu Simona Halep, iar la două dintre ele a ieșit și învingătoare.

Danielle Collins a ”atacat-o” pe Simona Halep în trecut

De-a lungul timpului, între Danielle Collins și Simona Halep au existat mai multe tensiuni. Cele două s-au întâlnit de trei ori, iar o singură dată, sportiva noastră a câștigat în fața ei.

ADVERTISEMENT

Nu asta ar fi fost problema ci mai degrabă că în 2022, în timpul unui duel, Collins a recurs la câteva gesturi arogante în fața Simonei, motiv pentru care a ajuns în atenția presei internaționale.

Ulterior a început și calvarul pentru Simona Halep care a fost depistată pozitiv în scandalul de dopaj. Și nici atunci, sportiva nu a ratat șansa în a ataca-o pe româncă așa cum a știut mai bine.

ADVERTISEMENT

„E vital să avem agenția antidoping și diferite ale agenții care vin să ne testeze. Apreciez tot ceea ce fac în încercarea de a menține sportul nostru curat. Sportivii trebuie să fie atenți cu ceea ce iau”, spunea Collins, în 2023.

ADVERTISEMENT

Danielle Collins, prezentă pe o aplicație de dating

Și iată că acum, sportiva revine în centrul atenției. . Fostul număr 7 WTA, care nu a mai fost văzut pe teren din luna august, pare că vrea să își refacă viața amoroasă.

Menționăm că aceasta a format un cuplu cu Bryan Kipp, ex-jucător de fotbal american. Cei doi s-au separat însă. Și sportiva pare că nu vrea să piardă timpul și își caută un nou partener de viață.

ADVERTISEMENT

Nimeni nu se gândea însă că un banal anunț de pe o aplicație de dating va face înconjurul internetului. Sportiva a atras critici dure, însă nu s-a lăsat afectată deloc de cele întâmplate.

Postarea care a pus pe jar internetul

Într-o postare pe contul personal de Instagram, Danielle Collins a împărtășit două fotografii cu ea îmbrăcată într-o ținută elegantă, neagră, de seară și a confirmat practic că e gata de o întâlnire.

„Cu mine vă întâlniți”, a transmis fostă adversară a Simonei Halep. Și evident, reacțiile au început să curgă. Iată că de această dată sportiva nu a mai fost criticată, ci din contră, încurajată de internauți.

„Partenerul tău de întâlnire este atât de norocos!!” / „Ar fi minunat” / „Sunteți superbă, domnișoară Collins. Arătați minunat” / „Cum de încă ești singură?” / „Vino în Argentina, te aștept!” / „Alege-mă pe mine, alege-mă pe mine” / „Soția tradițională” / „Te iubesc”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Danielle Collins le-a primit la postare.

Cât despre partea profesională, amintim faptul că . Este vorba despre: Palermo Ladies Open 2021, Silicon Valley Classic 2021, Charleston Open 2024 și Miami Open 2024. În total, Collins a jucat un total de 29 de partide oficiale, bifând 15 victorii și 14 înfrângeri.