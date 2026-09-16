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Rivaldinho a dat lovitura carierei! Fiul lui Rivaldo, salariu uriaș în liga a doua din Thailanda: cât câștigă lunar

Rivaldinho, fiul marelui Rivaldo și fost jucător la Farul sau Dinamo a dat lovitura carierei, cel puțin din punct de vedere financiar. Astfel, fotbalistul va câștiga 20.000 de euro pe lună.
Flaviu Popa
16.09.2026 | 21:10
Rivaldinho a dat lovitura carierei Fiul lui Rivaldo salariu urias in liga a doua din Thailanda cat castiga lunar
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Rivaldinho a ajuns în Thailanda pe 20.000 de euro lunar
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Rivaldinho nu s-a ridicat niciodată la nivelul tatălui său Rivaldo, însă a fost un fotbalist decent în prima ligă din România, în perioada în care a evoluat la Dinamo sau Farul. Acum, ajuns la 31 de ani și la o cotă de piață de 350.000 de euro, brazilianul a convins o echipă din Thailanda să-i ofere un contract.

Rivaldinho a prins contract de 20.000 de euro pe lună în Thailanda

După ce a părăsit România în urmă cu doi ani, Rivaldinho și-a încercat norocul în Asia, unde a semnat cu Bangkok United. Acum a acceptat un împrumut la Muangthong United, echipă care are misiunea să promoveze în prima ligă a țării. Chiar dacă vorbim despre un eșalon inferior, salariile de la acest club sunt uriașe.

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După modelul din țările arabe, thailandezii au prins gustul fotbalului și încearcă să-și ridice nivelul competiției cu bani. Federația a schimbat inclusiv regulamentul care permite ca un club să aibă simultan 7 străini pe teren, în speranța că echipele din zonă vor progresa. Astfel, fotbaliști precum Rivaldinho sunt atrași cu salarii uriașe, de zeci de mii de euro lunar, chiar și în eșaloanele inferioare.

Conform TruMedia, nu toți colegii de echipă ai lui Rivaldinho sunt la fel de bine plătiți, însă cei care dețin echipa cred că au dat lovitura cu fiul lui Rivaldo, cel puțin la nivel de marketing.

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„A ajuns sub formă de împrumut la o echipă din liga a doua, însă are statut de vedetă și este fotbalistul cu cel mai mare salariu din lot. Rivaldinho câștigă aproximativ 20.000 de euro pe lună, în timp ce majoritatea colegilor săi sunt remunerați cu aproximativ 6.000-7.000 de euro lunar”, arată sursa citată.

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Muangthong United este de patru ori campioană în Thailanda și are obiectiv promovarea imediată

Cu toate că evoluează în liga secundă din Thailanda, Muangthong United este de patru ori campioană și a evoluat 17 sezoane consecutive în prima ligă înainte de retrogradare. În aceste condiții e evident că presiunea va fi uriașă pe atacant, care a primit tricoul 9. De altfel, fotbalistul este considerat vedeta echipei și va avea rolul să o tragă după el până în prima ligă.

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Clubul Muangthong United este deținut de Siam Sport Syndicate, unul dintre marile grupuri media sportive din Thailanda.  Wiluck (Wilak) Lohtong, CEO-ul Siam Sport, este reprezentant al proprietarului clubului. Așadar, banii nu sunt problemă pentru echipa din liga secundă din Thailanda, care poate să ofere salarii pe care în România doar 4-5 echipe le pot oferi.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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