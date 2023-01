Rivaldinho i-a făcut meniul tatălui său după U Craiova – Hermannstadt 2-0. Ce preparate tradiționale trebuie să încerce Rivaldo în Bănie

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 împotriva celor de la FC Hermannstadt sub privirile lui Rivaldo, fostul campion mondial și câștigător al Balonului de Aur. Rivaldinho a declarat că apariția tatălui său pe stadionul „Ion Oblemenco” este importantă pentru el și copleșitoare pentru olteni, care au avut ocazia să îl vadă pe fostul mare jucător brazilian.

Rivaldinho, despre apariția tatălui său la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 2-0: „Este o seară normală pentru mine”

la Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, scor 2-0. Starul brazilian și-a făcut apariția pentru prima dată în Bănie, pentru a-l putea urmări pe viu pe fiul său, Rivaldinho.

Rivaldinho a început titular partida de pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar brazilianul a avut câteva ocazii să marcheze împotriva sibienilor. La finalul confruntării cu trupa lui Marius Măldărășanu, atacantul brazilian al oltenilor a declarat că apariția tatălui său în tribune nu l-a copleșit.

„Victoria este foarte importantă, aveam nevoie de trei puncte, care sunt foarte importante. Până nu este 100% (n.r. calificarea în play-off) trebuie să luptăm și după să facem cât mai multe puncte, să fim acolo sus. Este o seară normală pentru mine.

Nu doar eu am avut tatăl aici și ceilalți jucători au avut familia, pentru mine este ceva normal. Pentru lume este ceva wow, pentru că este Balon de Aur, dar pentru mine este ceva normal. Mă bucur că a venit aici, a cunoscut acest stadion frumos”, a declarat Rivaldinho.

Timpul petrecut alături de Rivaldo a trecut în plan-secund pentru Rivaldinho, care nu vrea să se abată de la programul de pregătire al lui Eugen Neagoe. Brazilianul a declarat că îi va sugera tatălui său câteva preparate românești, precum sarmalele și micii.

„Cred că mai stă două zile în Craiova, pentru că după are treabă. Sunt jucătorul echipei și avem același program, nimeni nu are nimic special. Toți avem același program și stăm toți împreună în cantonament. Micii îmi plac foarte mult, dar voi puteți să îmi spuneți un loc bun unde putem mânca mici și sarmale bune. Avem timp liber și vedem unde vom ieși sau poate vom sta acasă”, a încheiat brazilianul.

Andrei Ivan a renunțat la tumbele de după goluri: „Am avut niște probleme”

Andrei Ivan a fost one-man show în Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, scor 2-0. , după o perioadă cu puține reușite pentru atacantul oltenilor.

Acesta a mărturisit că a renunțat la tumbele după goluri, pentru că a avut probleme la glezna stânga și vrea să evite cât de mult posibil problemele viitoare în viitor. De-a lungul timpului, Andrei Ivan i-a obișnuit pe olteni cu acest stil de celebrare,

„Din septembrie nu am mai marcat, dar nu am jucat foarte mult pentru că am fost accidentat. În decembrie am avut două meciuri, iar în rest am intrat pe parcurs. Mă bucur că am luat cele trei puncte, îmi plac ambele goluri. Am renunțat la tumbe pentru că am avut niște probleme cu glezna stângă.”, a declarat Andrei Ivan.

Andrei Ivan a ieșit din criza cu reușitele din Universitatea Craiova – FC Hermannstadt: „Eram puțin căzut”

Andrei Ivan le-a dedicat cele două goluri din Universitatea Craiova – FC Hermannstadt soției și fetiței lor. Acesta a mărturisit că „dubla” din tricoul juveților i-a ridicat moralul și are cuvinte de laudă pentru Eugen Neagoe, despre care spune că știe să îi motiveze pe olteni.

„Sunt pentru soția și micuța mea, care m-au susținut din tribună. Eu trebuie să le dau o bere colegilor (n.r. râde), dar nu cred că o să avem bere. Avem o masă, iar apoi rămânem în cantonament pentru că mâine avem antrenament. Eram puțin căzut pentru că nu îmi ieșise mai nimic, dar contează că am marcat și am luat cele trei puncte.

Eugen Neagoe știe mereu să vorbească cu noi, la Botoșani s-a văzut că Mister a fost în tribune și a putut să ne ajute. A fost pe bancă și aștept să ne motiveze în continuare. Sperăm să facem meciuri bune”, a spus Andrei Ivan la sfârșitul confruntării cu trupa lui Marius Măldărășanu.