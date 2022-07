Rivaldinho, primele reacții după transferul la Universitatea Craiova, dezvăluit în exclusivitate de FANATIK. ”Vreau să arăt cât de bun sunt”

Brazilianul Rivaldinho, al cărui a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, a acordat primul interviu ca jucător al oltenilor și a vorbit despre aspirațiile sale în Bănie.

Rivaldinho: ”Nu am venit doar de dragul de a face parte din lotul unui club mare”

Rivaldinho are 27 de ani și este deja un nume cunoscut iubitorilor de fotbal din țara noastră. Între 2017 și 2018 a bifat 36 de meciuri și a marcat 6 goluri în tricoul echipei Dinamo.

După o experiență scurtă în Bulgaria, la Levski Sofia, Rivaldinho revenea în SuperLiga României, la Viitorul Constanța, pentru care a evoluat în 28 de partide și a marcat de 11 ori.

La Universitatea Craiova își dorește mult mai multe realizări. Deocamdată brazilianul nu are drept de joc, dar această problemă va fi remediată în următoarea perioadă.

”Îmi propun să arăt mai bine decât am făcut-o la Viitorul. Am nevoie și vreau să demonstrez că pot să fiu un jucător important aici, la Universitatea. Nu am venit doar de dragul de a face parte din lotul unui club mare, nu.

Am o mare dorință să arăt cât de bun sunt aici”, a spus Rivaldinho, într-un interviu apărut în , din această seară.

Noul atacant al Universității Craiova a făcut un apel la suporterii olteni, să nu se mai războiască între ei, ci să susțină echipa pentru a performa împreună.

”Mulțumesc mult suporterilor pentru felul cum m-au primit, mi-au dat foarte multe mesaje de susținere și de încurajare și m-au impresionat și motivat și mai mult.

Mie și tuturor colegilor mei ne-ar plăcea foarte mult să fim împreună cu orice preț în acest an și să ducem toate bătăliile exclusiv contra rivalilor, nu între noi”, a mai spus Rivaldinho.

Ce spune Rivaldinho despre colaborarea cu Gică Hagi

Brazilianul a fost extrem de iubit în perioada în care a evoluat la Dinamo, dar perioada în care s-a simțit cel mai bine în România a fost cea în care a îmbrăcat tricoul celor de la Viitorul Constanța unde a fost antrenat de Gică Hagi.

”Despre domnul Hagi nici nu am cuvinte, ce antrenor și ce om este. A rămas ca un tată pentru mine, iar ca antrenor este extrem de exigent, dar și extraordinar de valoros, iar faptul că a lucrat foarte mult cu mine m-a ajutat enorm.

Mă consider fericit și foarte norocos că am lucrat cu cel mai mare om din istoria fotbalului românesc, o legendă în viață”, a adăugat atacantul brazilian.

300.000 de euro este cota de piață a lui Rivaldinho, conform transfermarkt