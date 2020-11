Rivaldo îi face să tremure pe suporterii Barcelonei: ”Este ultimul sezon al lui Messi”

Fostul mare fotbalist Rivaldo îi face să tremure pe suporterii Barcelonei anunțând că superstarul Lionel Messi va pleca de pe Camp Nou la finalul acestui sezon.

Jucătorul argentinian ar fi vrut să părăsească gratis gruparea catalană încă din această vară, după numirea lui Ronald Koeman și îndepărtarea prietenului Luis Suarez, dar a fost oprit din drumul său de contractul în vigoare cu Barca.

În ciuda faptului că a decis să rămână pe Camp Nou, toată lumea crede că Messi va pleca totuși în vara viitoare, mai ales că pentru semnătura sa se luptă doi coloși au fotbalului european: Manchester City și PSG.

Suporterii Barcelonei, întristați de anunțul lui Rivaldo

Fostul fotbalist al Barcelonei, brazilianul Rivaldo, le-a dat o veste tristă fanilor de pe Camp Nou și a anunțat că nu vede nicio modalitate prin care Lionel Messi să poată fi convins să rămână în Catalonia și din vară încolo.

”Nu-mi pot imagina cum va putea noua conducere să-l convingă să facă un pas înapoi în decizia sa de a pleca, văzând că Barca nu are resurse mari pentru a-l păstra”, a declarat cu sinceritate Rivaldo pentru cotidianul spaniol Marca.

”Messi va avea oferte mai bune și foarte importante de la alte echipe. Dacă adăugăm la asta că Barcelona va trebui să aplice reduceri salariale și că Messi dorea deja să plece la sfârșitul sezonului trecut, situația este complexă”, a continuat brazilianul.

”Doar dacă câștigă Champions League sau LaLiga în acest sezon sau dacă Ronald Koeman reușește să alcătuiască o echipă care joacă fotbalul spectacol, doar așa îmi pot imagina că Messi își revizuiește poziția… Deși, mă tem că va fi ultimul său sezon la Barcelona. Și este foarte trist”, a mai spus Rivaldo.

În ultima perioadă, presa catalană a scris faptul că șefii clubului se gândesc tot mai serios să-l readucă la echipă pe Neymar în cazul în care nu vor reuși să-l vonvingă pe Messi să rămână. Însă, Rivaldo nu crede că este momentul ca acesta să revină pe Camp Nou: ”Cred că Neymar se poate întoarce într-o zi, contrar celor spuse, dar cred că acum nu este momentul”.

Jucătorii echipei FC Barcelona nu au acceptat condițiile oficialilor clubului în privința reducerii salariilor în urma pierderilor cauzate de pandemia de coronavirus. Cel mai mare câștiga îl are Leo Messi – 28 de milioane de euro pe an, urmat de Antoine Griezmann – 17 milioane de euro pe an și Philippe Coutinho – 10 milioane de euro pe an.

