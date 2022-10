Rivaldo, mesaj pentru fiul său după golul decisiv din Universitatea Craiova – Petrolul 2-1. Ce a scris fostul star al Barcelonei pe rețelele de socializare

Rivaldinho a marcat golul victorie pentru Universitatea Craiova împotriva celor de la Petrolul Ploiești, scor 2-1. Tatăl jucătorului brazilian, Rivaldo, a ținut să îl felicite pe vârful „alb-albaștrilor” la finalul partidei, după prima reușită în tricoul formației din Bănie.

Rivaldo a ținut să îl felicite pe fiul său după golul marcat în Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 2-1: „Trei puncte foarte importante”

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Petrolul Ploiești, grație reușitei lui Rivaldinho. În ultimele minute ale confruntării, brazilianul din atacantul oltenilor a trimis excelent mingea cu capul în poarta apărată de Octavian Vâlceanu.

Rivaldinho a început partida pe banca de rezerve a Universității Craiova, iar Mirel Rădoi a decis să îl arunce în luptă pe jucătorul brazilian în minutul 60. Acesta l-a înlocuit pe după un duel cu unul dintre elevii lui Nae Constantin.

La finalul partidei câștigate de olteni, Rivaldo i-a transmis un mesaj fiului său, după prima reușită în tricoul Universității Craiova. Cei doi sunt foarte apropiați, iar fostul jucător al Barcelonei l-a susținut pe Rivaldinho de-a lungul carierei sale.

„Felicitări fiului meu Rivaldinho, pentru golul victorios din meciul de astăzi. Trei puncte foarte importante pentru Universitatea Craiova. Dumnezeu este credincios tot timpul”, a spus fostul mare jucător brazilian Rivaldo.

Reacția jucătorului formației din Bănie a apărut la scurt timp, după mesajul postat de Rivaldo. Marcatorul golului victorios din Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, scor 2-1, i-a scris acestuia: „Mulțumesc, tată! Te iubesc”

Rivaldo: „Lumea îl compară cu mine, dar fiecare are istoria proprie”

Legenda Barcelonei a declarat că Rivaldinho are multe dificultăți, dar este afectat pentru lume face comparații dintre cariera sa și cea a tatălui său. Acesta este de părere că există o presiune în plus pentru el, deoarece este fiul unui fost mare jucător.

„Mă uit la celălalt fiu al meu, Rivaldinho, care are multe dificultăți, pentru că oamenii în general sunt tentaţi să facă mereu comparații. Lumea îl compară cu mine, dar fiecare are istoria proprie, fiecare are cariera lui și vrea să fie judecat pentru ce este.

Totuşi oamenii insistă să facă astfel de comparații, chiar dacă eu şi el avem calităţi diferite şi avem posturi diferite în teren. Poate că îi aduce şi prejudicii faptul că este fiul unui fost mare jucător, fiindcă se pune multă presiune pe el. Nu poate face nimic în acest sens, un jucător trebuie să aibă personalitatea sa și să arate fotbalul pe care-l ştie”, a declarat Rivaldo în presa portugheză.

„Telefonul este plin de mesaje, dar nu a reușit să îl deschis. Tatăl meu mi-a scris, dar nu am putut să îi răspund”

și apeluri după golul marcat pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta a declarat că și tatăl său l-a sunat, însă nu a putut să îi răspundă din cauza agitației din vestiarul Universității Craiova.

„Sper să fie un nou început pentru mine, nu am venit aici să stau, nu sunt aici în vacanță. Am venit să lucrez și să fiu acolo sus cu Universitatea Craiova. Sunt trei puncte mari, foarte importante pentru noi. Veneam după o înfrângere și era mare nevoie de victoria asta.

Telefonul este plin de mesaje, dar nu a reușit să îl deschid. Tatăl meu mi-a scris, dar nu am putu să îi răspund. Este în Orlando, aveam și un apel, dar nu am putut să îi răspund. Nu am reușit să vorbesc cu nimeni, pentru că a fost o agitație foarte mare în vestiar”, a spus Rivaldinho.