Rivalele anunţă o alianţă între U Cluj şi CFR! Reacţia categorică a lui Iuliu Mureşan: “Asta este singura strategie”. Se umple stadionul?!

CFR Cluj a încheiat sezonul regular în formă maximă și este gata pentru play-off. Președintele Iuliu Mureșan a spus totul despre ce urmează și a dat un verdict categoric la întrebarea despre o posibilă alianță cu rivala U Cluj.

Iulliu Mureșan respinge scenariul unei alianțe între U Cluj și CFR Cluj în play-off

CFR Cluj a revenit în cursa pentru cupe europene și chiar pentru titlu, după ce startul actualului sezon a fost unul extrem de modest. Echipa lui Daniel Pancu a recuperat puncte importante și a legat victorie după victorie în campionat.

Iuliu Mureșan a comentat subiectul unei posibile alianțe cu rivala U Cluj. Președintele „feroviarilor” a negat vehement un asemenea scenariu în play-off.

„(n.r. – Sorin Cârțu spunea că nu-i convine că sunt două echipe din Cluj și că la un moment dat orice se poate întâmpla, dând de înțeles că ați putea să vă ajutați în partea a doua a play-off-ului) Nu se pune problema, nu e corect acest lucru. Noi vrem să câștigăm toate meciurile și U Cluj vrea să câștige toate. Și nu cred că se pune problema de ajutor.

Dar nu din rea intenție, din pur și simplu din corectitudine, în spiritul competiției și că fiecare echipă vrea să câștige toate meciurile. Deci nu se pune problema. E exclus acest lucru. Fiecare echipă este puternică și amândouă echipele, și noi și U Cluj, putem câștiga campionatul. Ne dorim sigur acest lucru și noi și nu se pune problema de altceva!”, a spus Iuliu Mureșan.

Câtă lume este așteptată la derby-ul U Cluj – CFR Cluj din prima etapă a play-off-ului

Pentru CFR Cluj, Iuliu Mureșan speră la o atmosferă de derby, deși nu concepe ca stadionul să se umple la capacitate maximă.

„(n.r. – Credeți că se poate să vedem un stadion gemând de lume?) Nu știu, nu cred. Capacitatea maximă e parcă de 30.000. Până acum nu s-a strâns niciodată și e greu, nu știu. Vom vedea, dar eu cred că nu va fi așa.

Dar va arăta seara stadionul foarte plin față de alte meciuri de până acum și asta ne bucură. Sper să fie așa la toate meciurile acasă din play-off. Și la U Cluj o să fie mai mulți decât media pe care au avut-o, dar nu știu dacă va fi chiar plin. Dar sigur vor fi mai mulți decât până acum. Ar fi frumos să fie plin, să fie un derby frumos și în tribune și în teren. Ne dorim acest lucru. Sunt convins că și ei își doresc asta!”, a mai spus președintele ardelenilor.

La câte meciuri consecutive fără înfrângere vrea să ajungă conducerea CFR-ului

CFR Cluj a bifat 11 meciuri consecutive în campionat soldate cu victorie și nu vrea să se oprească aici. Iuliu Mureșan a anunțat când este momentul ca seria de invincibilitate să se încheie.

„Dacă ar fi să pierdem primul meci, să fie ultimul, dar deja să fim campioni atunci și să jucăm lejer așa fără obiectiv!”, a mai spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.