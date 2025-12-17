Sport

Cristi Chivu, la un pas să piardă jucătorul pentru care chiar el a insistat să rămână la Inter: „Motivele sunt numeroase”

Un jucător de la Inter are șanse mici să continue sub comanda lui Cristi Chivu, iar mai multe rivale din Serie A sunt interesate de acesta. Ce sumă ar putea să încaseze „nerazzurrii” în schimbul fotbalistului.
Bogdan Mariș
17.12.2025 | 09:16
Cristi Chivu la un pas sa piarda jucatorul pentru care chiar el a insistat sa ramana la Inter Motivele sunt numeroase
ULTIMA ORĂ
Rivalele din Serie A se luptă pentru transferul jucătorului de la Inter. Elevul lui Cristi Chivu ar putea să părăsească echipa în ianuarie. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Davide Frattesi a fost aproape de plecarea de la Inter în vara acestui an, însă Cristi Chivu l-a convins să rămână, ținând cont și de faptul că transferul lui Ademola Lookman nu s-a finalizat. Din nefericire însă, evoluțiile fotbalistului italian au fost dezamăgitoare, iar șansele ca acesta să o părăsească pe Inter în ianuarie sunt destul de mari.

Rivalele din Serie A se luptă pentru jucătorul lui Cristi Chivu

Davide Frattesi a strâns doar 480 de minute în 13 partide sub comanda lui Cristi Chivu, iar singurele sale contribuții decisive în acest sezon au fost două „assist”-uri în meciul de Cupă cu Venezia (5-1). În acest context, internaționalul italian are mari șanse să plece de la club în ianuarie, iar „granzii” din Serie A sunt interesați. Presa din Italia a dezvăluit că Inter ar putea accepta o ofertă de 30 de milioane de euro pentru fotbalist. În vară, Cristi Chivu a insistat ca Frattesi să rămână la Inter.

ADVERTISEMENT

„Motivele pentru evoluțiile sub așteptări ale lui Frattesi sunt numeroase: problemele fizice care i-au încetinit revenirea, concurența intensă de la mijlocul terenului, noile achiziții (Diouf, dar mai ales Sucic), jucători care și-au revenit (Zielinski). Dar, chiar și în acest context, Davide Frattesi rămâne un jucător interesant pe piața transferurilor.

Situația s-a schimbat pentru Inter: înainte, exista dorința ca mijlocașul să nu fie vândut unei rivale, dar acum, singurul obiectiv e să obțină suma dorită – în jur de 30 de milioane de euro? – așadar ar fi un lucru bun dacă Juventus, Roma, Napoli sau Newcastle ar face o ofertă. Acestea sunt principalele candidate”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare,...
Digi24.ro
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția”. Mesajul șefului statului

Ce obiectiv va avea Cristi Chivu în perioada de transferuri

Inter a anunțat recent faptul că fundașul dreapta Denzel Dumfries s-a operat, iar acesta va absenta timp de aproximativ 3 luni. Ținând cont de problemele pe care Cristi Chivu le-a avut în acea zonă după accidentarea olandezului, e foarte probabil ca vicecampioana Europei să transfere un fotbalist în această iarnă.

ADVERTISEMENT
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a...
Digisport.ro
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui

O variantă ar putea fi chiar Brooke Norton-Cuffy, fotbalistul englez care evoluează pentru gruparea patronată de Dan Șucu, Genoa. Presa din Italia a anunțat că „grifonii” au refuzat o ofertă de 12 milioane de euro de la Napoli pentru fundașul britanic, suma pentru care s-ar putea face transferul fiind de 15-20 de milioane.

Cât costă cele mai ieftine bilete la Campionatul Mondial. FIFA a luat decizia...
Fanatik
Cât costă cele mai ieftine bilete la Campionatul Mondial. FIFA a luat decizia după ce și-a pus fanii fotbalului în cap
Încă o rusoaică i-a întors spatele lui Putin. Val consistent de dezertări din...
Fanatik
Încă o rusoaică i-a întors spatele lui Putin. Val consistent de dezertări din cauza regimului de la Moscova
„N-am spus-o niciodată!”. Ionel Culina, dezvăluiri incredibile! De ce n-a mai vrut să...
Fanatik
„N-am spus-o niciodată!”. Ionel Culina, dezvăluiri incredibile! De ce n-a mai vrut să apară în spațiul public: „Eram într-o stare deplorabilă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul mare fotbalist român acuză că Ienei i-a încheiat cariera la națională: 'Asta...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român acuză că Ienei i-a încheiat cariera la națională: 'Asta e diferența între Lucescu și el! M-am îmbătat, l-am apostrofat și am rămas cu 49 de meciuri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!