Cristi Chivu, la un pas să piardă jucătorul pentru care chiar el a insistat să rămână la Inter: „Motivele sunt numeroase”

ADVERTISEMENT

Davide Frattesi a fost aproape de plecarea de la Inter în vara acestui an, însă Cristi Chivu l-a convins să rămână, ținând cont și de faptul că transferul lui Ademola Lookman nu s-a finalizat. Din nefericire însă, evoluțiile fotbalistului italian au fost dezamăgitoare, iar șansele ca acesta să o părăsească pe Inter în ianuarie sunt destul de mari.

Rivalele din Serie A se luptă pentru jucătorul lui Cristi Chivu

Davide Frattesi a strâns doar 480 de minute în 13 partide sub comanda lui Cristi Chivu, iar singurele sale contribuții decisive în acest sezon au fost două „assist”-uri în meciul de Cupă cu Venezia (5-1). În acest context, internaționalul italian are mari șanse să plece de la club în ianuarie, iar „granzii” din Serie A sunt interesați. Presa din Italia a dezvăluit că Inter ar putea accepta o ofertă de 30 de milioane de euro pentru fotbalist. În vară, Cristi Chivu a insistat ca Frattesi să rămână la Inter.

ADVERTISEMENT

„Motivele pentru evoluțiile sub așteptări ale lui Frattesi sunt numeroase: problemele fizice care i-au încetinit revenirea, concurența intensă de la mijlocul terenului, noile achiziții (Diouf, dar mai ales Sucic), jucători care și-au revenit (Zielinski). Dar, chiar și în acest context, Davide Frattesi rămâne un jucător interesant pe piața transferurilor.

Situația s-a schimbat pentru Inter: înainte, exista dorința ca mijlocașul să nu fie vândut unei rivale, dar acum, singurul obiectiv e să obțină suma dorită – în jur de 30 de milioane de euro? – așadar ar fi un lucru bun dacă Juventus, Roma, Napoli sau Newcastle ar face o ofertă. Acestea sunt principalele candidate”, au notat cei de la .

ADVERTISEMENT

Ce obiectiv va avea Cristi Chivu în perioada de transferuri

, iar acesta va absenta timp de aproximativ 3 luni. Ținând cont de problemele pe care Cristi Chivu le-a avut în acea zonă după accidentarea olandezului, e foarte probabil ca vicecampioana Europei să transfere un fotbalist în această iarnă.

ADVERTISEMENT

O variantă ar putea fi chiar Brooke Norton-Cuffy, fotbalistul englez care evoluează pentru . Presa din Italia a anunțat că „grifonii” au refuzat o ofertă de 12 milioane de euro de la Napoli pentru fundașul britanic, suma pentru care s-ar putea face transferul fiind de 15-20 de milioane.