Rivalii FCSB-ului, ironie fină după ce campioana a ratat play-off-ul: “Întâi să prindă locul 7 şi apoi mai vedem! Noi avem altă treabă”

Bogdan Mara, ironie fină după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Ce spune oficialul CFR Cluj despre un posibil baraj cu campioana en-titre.
Iulian Stoica
07.03.2026 | 09:17
FCSB va evolua în play-out în acest sezon, roș-albaștrii nemaiavând nicio șansă de accederea în play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana en-titre speră că va obține locul 7, care asigură barajul pentru cupele europene. Ce spune Bogdan Mara despre un posibil meci cu FCSB pentru calificarea în Conference League.

Gigi Becali a anunțat, la FANATIK SUPERLIGA, că și-ar dori să dea peste o echipă din Cluj la barajul pentru UEFA Conference League, în contextul în care un meci decisiv cu Dinamo sau Rapid ar fi mult mai greu de gestionat.

Bogdan Mara i-a răspuns omului de afaceri și a transmis că FCSB trebuie, în primul rând, să obțină locul 7 în play-out, iar mai apoi să se gândească ce echipă va întâlni la meciul de baraj pentru Conference League.

„(n.r. – Gigi Becali a anunțat că vrea să joace barajul de Conference cu o echipă din Cluj) Știți cum e, și-a dorit multe lucruri anul acesta. Să prindă, în primul rând, locul 7 și după vedem cu cine joacă barajul.

Deocamdată noi avem alte treburi. Nu știm cine și cum va juca barajul. E clar, obiectivul nostru rămâne să intrăm într-o cupă europeană. Rămâne de văzut în ce fel, de pe locul 1, 2 sau după baraj. E important să ajungem acolo”, a declarat Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Mara o vrea pe CFR Cluj în cupele europene

Deși CFR Cluj a fost eliminată din Cupa României, Bogdan Mara e optimist că echipa poate ajunge în cupele europene la finalul sezonului în curs. Oficialul ardelenilor susține că coeficientul pe care îl deține CFR va face diferența în preliminarii.

„Suntem o echipă care are un punctaj bun și care poate face ceva în Europa, dacă reușim să ajungem acolo. Problema noastră se leagă de echipele care nu au un coeficient bun și merg în cupele europene, ca mai apoi să fie eliminate după un tur sau două.

E destul de greu dacă nu ai un coeficient bun și nu ești pe traseul favoriților, e destul de greu să faci pasul mai departe. Avem nevoie de echipe puternice în Europa. Dacă ne raportăm la sezonul acesta, a fost o vară atipică pentru noi în cupele europene”, a conchis Bogdan Mara.

