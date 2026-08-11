Sport

Rivalii îşi scot pălăria în faţa lui David Popovici: „Va câştiga şi la 100 şi la 200! Nu cred că poate cineva să îl bată!”. Exclusiv

David Popovici a dominat autoritar seriile la 100 de metri liber. Forma extraordinară a românului este lăudată de rivali, care spun că Popovici este imbatabil la Paris.
Marian Popovici
11.08.2026 | 16:53
Rivalii isi scot palaria in fata lui David Popovici Va castiga si la 100 si la 200 Nu cred ca poate cineva sa il bata Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici, în bazinul de la Paris. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
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David Popovici a făcut show în seriile probei de 100 de metri liber. Campionul român a înotat distanţa în 47,13, de departe cel mai bun timp al cursei şi este marele favorit la aurul continental.

Nandor Nemeth, impresionat de David Popovici: „Nu cred că cineva poate să îl bată!”

Înotătorul român i-a impresionat nu doar pe fani, ci şi pe rivali. Imediat după serii, FANATIK a stat de vorbă cu Nandor Nemeth, unul dintre semifinaliştii de la 100 de metri liber. Maghiarul e de părere că Popovici nu va putea fi bătut la aceste Europene:

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David Popovici este foarte, foarte bun. Și, ca să fiu sincer, nu cred că poate cineva să-l bată în ziua de azi, dar și el e tot om, așa că avem o șansă. Poate are o zi proastă sau o zi mai puțin bună… adică nu că i-aș dori… Dar este foarte bun și văd că se îmbunătățește în fiecare an, iar mental este de asemenea foarte puternic. Așa că eu cred că va fi bine și, sincer să fiu, cred că va câștiga și la 100m, și la 200m liber. Dar, cum am spus, în finală se poate întâmpla orice”, a spus Nandor Nemeth pentru FANATIK.

Maghiarul forţează calificarea în finală: „Vreau să înot sub 48 de secunde”

Înotătorul maghiar a înotat al 8-lea timp în serii, cu timpul 48.11. Nandor Nemeth îşi propune să prindă finala, unde spoate că se poate întâmpla orice:

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„Asta a fost prima mea cursă aici la Europene, așa că a fost destul de grea. La fiecare campionat, prima cursă nu este deloc ușoară. După-amiază trebuie să ne calificăm în finală. Cred că avem o serie mai ușoară, pentru că în cealaltă serie sunt Popovici și Kornev, așa că acolo va fi dur.

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Cred că obiectivul meu este doar să ating peretele primul sau al doilea și, știi tu, e calificare automată pentru finală, așa că sper că se va întâmpla asta. Și vreau să înot sub 48 de secunde, cred că pentru finală trebuie să înoți sub 48:00″, a spus Nemeth pentru publicaţia noastră.

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Semifinalele din proba de 100 de metri liber sunt programate marţi seara de la ora 20:32. Cursa poate fi urmărită în direct la TVR 1 şi pe TVR Sport. Ultimul act este programat miercuri seara.

Nandor Nemeth, unul dintre rivalii lui David Popovici. Sursa: Profimedia
Nandor Nemeth, unul dintre rivalii lui David Popovici. Sursa: Profimedia
  • 47.13 este timpul înotat de David Popovici în serii
  • 21 de ani are campionul român
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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