Rivalitatea dintre FCSB și CSA Steaua a ajuns la Istanbul înainte de Turcia – România. Bannerul afișat de fanii de la Peluza Sud în fața stadionului lui Beșiktaș

Mai puțin de 24 de ore ne despart de meciul unei generații! România poate face un pas uriaș spre turneul final al Campionatului Mondial dacă va trece de Turcia, însă nici măcar în acest moment suporterii români nu pot lăsa la o parte rivalitățile. Suporterii celor de la Steaua au afișat un banner în fața stadionului Beșiktaș pe care era inscripționat un mesaj pentru rivalii din prima ligă.

CSA Steaua, mesaj pentru FCSB în fața stadionului lui Beșiktaș

Meciul dintre Turcia și România îi va aduce la un loc suporteri ai diferitelor echipe din România. Indiferent dacă ții cu Steaua, Dinamo, FCSB sau Rapid, dorința cea mai mare este aceea ca România să se califice la un Campionat Mondial după o pauză de aproape trei decenii.

Cu toate acestea, rivalitatea nu dispare nicio secundă, iar fanii echipei din Liga a 2-a au venit pregătiți la Istanbul. Într-o postare pe Facebook a paginii AS47, trei suporteri ai „militarilor” apar în fața stadionului lui Beșiktaș, care va găzdui meciul de baraj al „tricolorilor” joi, de la ora 19:00. „FCSB is not Steaua (n.r. – FCSB nu este Steaua)”.



Biletele pentru Turcia – România s-au epuizat în timp record

Pentru meciul de baraj dintre Turcia și România, suporterii „tricolori” au avut la dispoziție 2.130 de bilete, care s-au vândut ca pâinea caldă. Doar 20 de secunde au rezistat tichetele pe site până să fie epuizate, iar FRF a dezvăluit că nu mai puțin de 3.700 de oameni se aflau pe platformă în momentul punerii în vânzare a biletelor. În acest moment, cu o zi înainte de meci,

„Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, au transmis reprezentanții federației.