Sport

Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă foarte mare! O să vedeți”. Exclusiv

Universitatea Craiova a fost eliminată din turul doi preliminar al Champions League de Levski Sofia. Rivalii de la FCSB au presimţit momentele grele ale campioanei încă din finalul sezonului precedent.
Marian Popovici
30.07.2026 | 10:02
Rivalul de la FCSB care a anuntat colapsul Craiovei inca din finalul sezonului trecut Vor avea o problema foarte mare O sa vedeti Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei în finalul sezonului trecut: "Vor avea o problemă foarte mare! O să vedeți". Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din turul doi preliminar al Champions League de Levski Sofia. După 1-0 în tur, bulgarii au scos un 2-2 în retur, care îi califică mai departe. Oltenii au revenit de la 0-2, dar în ciuda forcingului din final de meci, nu au reuşit să trimită confruntarea în prelungiri.

Universitatea Craiova, la indigo cu FCSB! Ambele au capotat în turul doi preliminar de Champions League

Campioana României are un start foarte dificil de sezon. Deşi au câştigat Supercupa României, ce-i drept, după executarea loviturilor de departajare, cu U Cluj, oltenii au fost eliminaţi timpuriu din Liga Campionilor, iar în etapa a doua au pierdut ruşinos derby-ul cu Dinamo, scor 1-5.

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Rivalii de la FCSB au trecut în urmă cu un an prin acelaşi scenariu. Roş-albaştrii au câştigat Supercupa României, iar apoi au capotat neaşteptat tot în turul doi al Ligii Campionilor, unde au fost eliminaţi de Shkëndija, după 0-1 şi 1-2.

Thomas Neubert a anticipat colapsul: „U Cluj şi Universitatea Craiova vor avea o problemă foarte mare”

Într-un interviu acordat în luna mai pentru FANATIK, preparatorul fizic al roş-albaştrilor, Thomas Neubert a atras atenţia asupra faptului că Universitatea Craiova va avea mari probleme pentru că sezonul campioanei începe foarte devreme, iar pregătirea de vară este foarte scurtă:

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„Diferenţa este foarte clară. Am jucat doi ani de zile la intensitate foarte mare şi noi am fost împreună cu echipa doar cinci zile. Pauza pentru jucători a fost doar între 7 şi 14 zile. Pauza a fost foarte scurtă. Este foarte clar. Eu văd ultimele 10 luni cum au fost la FCSB. Jucătorii nu au fost pregătiţi 100% din punctul de vedere al refacerii. Au venit după doar 7 sau 10 zile de vacanţă şi nu încărcaţi 100%. Bateriile au fost la maximum 70%, niciodată la 100%.

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Din această cauză, am avut startul foarte slab, în primele trei luni. În plus, am jucat din trei în trei zile, 12 meciuri de calificare în cupele europene, campionatul a început foarte repede în România. U Cluj şi Universitatea Craiova vor avea o problemă foarte mare pentru că pauza va fi de 10-12 zile şi trebuie să se pregătească pentru cupele europene, acolo unde încep din primul tur preliminar. O să vedeţi! Fiecare echipă va avea o problemă foarte mare din acest punct de vedere”, a explicat Neubert în interviul acordat pentru FANATIK în luna mai.

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Universitatea Craiova îşi continuă parcursul în Europa League!

FCSB a avut un sezon foarte modest după ce a câştigat titlul. Echipa antrenată la vremea respectivă de Elias Charalambous a reuşit calificarea în faza principală din Europa League, dar a ratat play-off-ul. Roş-albaştrii au obţinut, in extremis, calificarea în Conference League, după ce au câştigat barajele cu FC Botoşani şi Dinamo.

Pentru Universitatea Craiova urmează acelaşi traseu. Oltenii vor juca în turul trei preliminar din Europa League împotriva lui Kups Kuopio. Echipa trebuie să îşi revină şi în campionat, acolo unde a suferit o înfrângere umilitoare în derby-ul cu Dinamo, scor 1-5.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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