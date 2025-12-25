Rivalul din Premier League a auzit că Pep Guardiola își cântărește jucătorii după sărbători și nu s-a ferit: „E vorba de bun simț”

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, de la ora 14:30, Nottingham Forest va primi vizita lui Manchester City în etapa a 18-a din Premier League, iar Sean Dyche, antrenorul gazdelor, i-a oferit o replică lui Pep Guardiola. Tehnicianul „cetățenilor” a afirmat că își va cântări jucătorii după sărbători, fotbaliștii cu kilograme în plus urmând a fi pedepsiți.

Sean Dyche, replică pentru Pep Guardiola

Întrebat la conferința de presă despre afirmațiile făcute de Pep Guardiola, Sean Dyche a răspuns cu o glumă: „Se cântărește și Pep, ce credeți?”. Apoi, antrenorul lui Nottingham Forest a dezvăluit ce dialog a purtat cu jucătorii înainte de perioada sărbătorilor. „Asta le spun tot timpul jucătorilor, pe pașaportul lor scrie ‘fotbalist profesionist’, nu doar ‘fotbalist’.

Toată lumea își dorește să fie fotbalist, dar ce facem cu partea de ‘profesionist’? Jucătorii trebuie să dea dovadă de puțin bun simț. Nu mă deranjează dacă vor avea o cină de Crăciun, de ce nu?”, a declarat antrenorul, conform . Așadar, acesta nu este de acord cu „metoda” adoptată de .

Ce a declarat Sean Dyche despre meciul cu Manchester City

Sean Dyche a vorbit apoi despre realizările pe care Pep Guardiola le-a avut pe banca lui Manchester City. „E incredibil ce a realizat. Poate doar Sir Alex Ferguson îl depășește. A făcut lucruri incredibile pentru el, pentru jucătorii săi, dar și pentru fotbal în general”, a declarat tehnicianul.

Antrenorul lui Nottingham Forest a prefațat și partida contra „cetățenilor”. „Ai nevoie ca ei să aibă o zi liniștită, trebuie să joci foarte bine, poate unele decizii îți vor fi favorabile. Am jucat de multe ori contra lor, e foarte puțin probabil să controlezi posesia, așadar trebuie să fii solid din punct de vedere defensiv, să alergi mult.

Au demonstrat din nou în acest sezon, la început lumea spunea că nu mai sunt ce au fost, dar când Arsenal a avut o mică problemă, sunt înapoi acolo, aproape de primul loc. Foarte rar întâlnești o echipă a lui Manchester City care nu e pregătită, pot avea o zi mai slabă, dar tot timpul sunt pregătiți, sunt o echipă bună, cu un antrenor de top”, a spus Sean Dyche.

Sezon complicat pentru Nottingham Forest

După ce în stagiunea precedentă a ocupat locul 7 în prima divizie engleză, la un singur punct în urma pozițiilor de Champions League, Nottingham Forest traversează o stagiune foarte complicată. Echipa ocupă momentan locul 17, primul deasupra „zonei roșii”, fiind la 5 puncte în fața celor de la West Ham, prima echipă aflată sub linie.

Sean Dyche este al treilea antrenor principal al echipei din acest sezon, după Nuno Espirito Santo și Ange Postecoglou, . Echipa stă mai bine în Europa League, unde a obținut 11 puncte în primele 6 etape (10 dintre ele sub comanda lui Sean Dyche) și ocupă locul 11, având șanse reale la o calificare direct în optimi.