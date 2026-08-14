Sport

Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat

Kristof Milak a reuşit o cursă de ştafetă senzaţională în care a înotat distanţa sub recordul mondial al lui Pan Zhanle. Motivul pentru care nu a fost omologată încercarea.
Marian Popovici
14.08.2026 | 13:50
Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber De ce nu a fost omologat
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
ADVERTISEMENT

David Popovici este campionul european pe distanţa de 100 de metri liber. El i-a învins pe rivali după ce a stabilit un nou record al Campionatelor Europene: 46,56 de secunde. Campionul român a fost la 16 sutimi de recordul mondial al lui Pan Zhanle.

Kristof Milak a înotat 100 de metri liber sub recordul lui Pan Zhanle la ştafetă

Surprinzător sau nu, recordul lui Pan Zhanle, 46,40, a fost bătut în finala cursei de ştafetă 4×100 de metri liber. Ungaria a luat aurul după una dintre cele mai spectaculoase curse de la Campionatul European, Kristof Milak, cu un ultim schimb memorabil, reuşind să îl întreacă pe Egor Kornev.

ADVERTISEMENT

Kristof Milak a înotat distanţa de 100 de metri în 46,29 de secunde, cu 11 sutimi mai rapid decât performanţa stabilită de Pan Zhanle la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Doar că performanţa de la ştafetă nu va fi omologată ca nou record mondial.

De ce nu este omologat recordul lui Kristof Milak

În primul rând, la cursele de ştafetă un record poate fi omologat doar dacă înotătorul porneşte în primul schimb, adică de la startul de pe loc. Cum Milak a fost în al patrulea schimb, a avut parte de câteva avantaje majore în stabilirea acestui timp.

ADVERTISEMENT
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști...
Digi24.ro
Descoperire tulburătoare a anchetatorilor. Anul din care șoferul care a ucis doi turiști la Brașov nu își mai lua tratamentul pentru ep

Milak a avut start lansat, nu de pe loc. Maghiarul a plonjat în timp ce colegul său Nandor Nemeth atingea peretele, deci se elimină mult din timpii de reacţie de la startul de pe loc (în medie 0.6 secunde, enorm pentru înot).

ADVERTISEMENT
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng...
Digisport.ro
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”

Acesta este şi motivul pentru care timpii din schimburile 2, 3 şi 4 de la ştafetă sunt substanţial mai rapizi decât cei din primul schimb, dar nu pot fi omologaţi ca recorduri mondiale. La fel s-a întâmplat şi cu Milak, care, totuşi, a înotat în unul dintre cele mai rapide schimburi din istorie.

ADVERTISEMENT

Pan Zhanle este singurul care a coborât sub 46 de secunde pe 100 de metri

Cel mai rapid timp din istoria înotului pe distanţa de 100 de metri liber îi aparţine tot lui Pan Zhanle. El a stabilit recordul mondial la Jocurile Olimpice de la Paris înotând 46.40, iar câteva zile mai târziu, în proba de ştafetă 4×100 de metri liber, Zhanle a înotat cei 100 de metri în 45,92 de secunde, fiind singurul înotător din lume care reuşeşte această performanţă.

El a depăşit astfel performanţa obţinută de Jason Lezak, alături de ştafeta americană de 4×100 liber de la Jocurile Olimpice Beijing 2008. Americanul a înotat atunci în 46,06 şi i-a întrecut pe francezi pe ultimii metri ai cursei. A fost momentul în care Michael Phelps obţinea a opta medalie de aur.

ADVERTISEMENT
  • 46,29 este timpul înotat de Kristof Milak la Paris
  • 46,40 rămâne recordul mondial omologat la 100 de metri liber
Gigi Becali a început să râdă în hohote după ce Bobonete a devenit...
Fanatik
Gigi Becali a început să râdă în hohote după ce Bobonete a devenit acționar la Craiova: „Las Fierbinți?! Acum decapitez 16!”. Exclusiv
Drăguș la CFR Cluj, marea lovitură pregătită de noul antrenor, Marius Șumudică: „Discut...
Fanatik
Drăguș la CFR Cluj, marea lovitură pregătită de noul antrenor, Marius Șumudică: „Discut cu finu`”. Update Exclusiv
Neluțu Varga, în extaz după ce Șumudică a acceptat să preia CFR Cluj:...
Fanatik
Neluțu Varga, în extaz după ce Șumudică a acceptat să preia CFR Cluj: ”7 victorii din 7 meciuri, ca în mandatul anterior!”. Exclusiv
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Uluitor! Fostul atacant din SuperLiga zbura mii de kilometri doar ca să se...
iamsport.ro
Uluitor! Fostul atacant din SuperLiga zbura mii de kilometri doar ca să se tundă: 'Este iluzia că acel salariu vine la infinit'
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un...
gsp.ro
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele...
Antena3 CNN
Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele de identificare oferă primele indicii care dau fiori
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Digisport.ro
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Clever Media
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă...
gsp.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din...
zf.ro
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!