Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat

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. El i-a învins pe rivali după ce a stabilit un nou record al Campionatelor Europene: 46,56 de secunde. Campionul român a fost la 16 sutimi de recordul mondial al lui Pan Zhanle.

Kristof Milak a înotat 100 de metri liber sub recordul lui Pan Zhanle la ştafetă

Surprinzător sau nu, recordul lui Pan Zhanle, 46,40, a fost bătut în finala cursei de ştafetă 4×100 de metri liber. Ungaria a luat aurul după una dintre cele mai spectaculoase curse de la Campionatul European, Kristof Milak, cu un ultim schimb memorabil, .

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Kristof Milak a înotat distanţa de 100 de metri în 46,29 de secunde, cu 11 sutimi mai rapid decât performanţa stabilită de Pan Zhanle la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Doar că performanţa de la ştafetă nu va fi omologată ca nou record mondial.

De ce nu este omologat recordul lui Kristof Milak

În primul rând, la cursele de ştafetă un record poate fi omologat doar dacă înotătorul porneşte în primul schimb, adică de la startul de pe loc. Cum Milak a fost în al patrulea schimb, a avut parte de câteva avantaje majore în stabilirea acestui timp.

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Milak a avut start lansat, nu de pe loc. Maghiarul a plonjat în timp ce colegul său Nandor Nemeth atingea peretele, deci se elimină mult din timpii de reacţie de la startul de pe loc (în medie 0.6 secunde, enorm pentru înot).

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Acesta este şi motivul pentru care timpii din schimburile 2, 3 şi 4 de la ştafetă sunt substanţial mai rapizi decât cei din primul schimb, dar nu pot fi omologaţi ca recorduri mondiale. La fel s-a întâmplat şi cu Milak, care, totuşi, a înotat în unul dintre cele mai rapide schimburi din istorie.

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Pan Zhanle este singurul care a coborât sub 46 de secunde pe 100 de metri

Cel mai rapid timp din istoria înotului pe distanţa de 100 de metri liber îi aparţine tot lui Pan Zhanle. El a stabilit recordul mondial la Jocurile Olimpice de la Paris înotând 46.40, iar câteva zile mai târziu, în proba de ştafetă 4×100 de metri liber, Zhanle a înotat cei 100 de metri în 45,92 de secunde, fiind singurul înotător din lume care reuşeşte această performanţă.

El a depăşit astfel performanţa obţinută de Jason Lezak, alături de ştafeta americană de 4×100 liber de la Jocurile Olimpice Beijing 2008. Americanul a înotat atunci în 46,06 şi i-a întrecut pe francezi pe ultimii metri ai cursei. A fost momentul în care Michael Phelps obţinea a opta medalie de aur.

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