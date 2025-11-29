Sport

Rivalul lui Dinamo își spionează viitoarea adversară pe Arena Națională. De lângă ce super antrenor vede meciul cu Oțelul. Foto

Unul dintre rivalii lui Dinamo a mers pe Arena Națională pentru a îi vedea la lucru pe „câini”. El a văzut urmărit partida cu Oțelul de lângă unul dintre cei mai galonați tehnicieni din lume
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
29.11.2025 | 22:11
Rivalul lui Dinamo isi spioneaza viitoarea adversara pe Arena Nationala De langa ce super antrenor vede meciul cu Otelul Foto
ULTIMA ORĂ
Rivalul lui Dinamo își spionează viitoarea adversară de pe Arena Națională. De lângă ce super antrenor vede meciul cu Oțelul. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă (53 de ani) își face bine temele și a mers să vadă pe viu viitoarele adversare ale Rapidului. Tehnicianul giuleștenilor a fost prezent pe Arena Națională la Dinamo – Oțelul Galați.

Costel Gâlcă, „spion” la Dinamo – Oțelul

Costel Gâlcă muncește și în timpul liber. Antrenorul liderului, care a deschis etapa a 18-a cu o victorie de răsunet, scor 4-1, cu Csikszereda, a fost surprins pe Arena Națională la partida dintre Dinamo și Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Alb-vișiniii urmează să joace atât cu Dinamo, cât și cu Oțelul în returul sezonului regulat. Prima echipă dintre cele două pe care o va întâlni Rapid este cea antrenată de Laszlo Balint. Rapid – Oțelul este programat în etapa cu numărul 20, sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30. În tur, cele două formații au dat-o la pace la Galați, scor 1-1.

Până la derby-ul cu Dinamo, Costel Gâlcă mai are de așteptat. Rapid – Dinamo este programat în etapa a 28-a și se va desfășura abia anul viitor, în a doua jumătate a lunii februarie.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce...
Digi24.ro
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
costel gâlcă
Costel Gâlcă (mijloc), prezent pe stadion la Dinamo – Oțelul. FOTO: Fanatik

Costel Gâlcă a văzut meciul de pe Arena Națională alături de Mircea Lucescu

Rival al lui Dinamo, după ce a jucat la Steaua și a antrenat FCSB, iar acum Rapid, Costel Gâlcă a văzut partida de pe Arena Națională alături de un om care a făcut performanță atât în Ștefan cel Mare, cât și în Giulești.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”

Este vorba despre nimeni altul decât Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul naționalei României a fost și el prezent pe Arena Națională și a văzut meciul Dinamo – Oțelul Galați din aceeași lojă cu Gâlcă.

gâlcă și lucescu în lojă
Costel Gâlcă și Mircea Lucescu, în aceeași lojă la Dinamo – Oțelul. FOTO: Fanatik

Dinamo și Rapid se bat la titlu în acest sezon

Costel Gâlcă, care a ieșit campion cu FCSB în 2015, vrea să repete isprava și cu Rapid, la 23 de ani distanță de la ultimul titlu cucerit de alb-vișnii. Rapid are doar 3 titluri în toată istoria, pe al 2-lea cucerindu-l cu Mircea Lucescu la timonă în 1999.

ADVERTISEMENT

Și Dinamo visează să termine pe locul 1 la finalul acestei stagiuni. Cu o victorie împotriva Oțelului, echipa lui Zeljko Kopic ar urca pe locul 2 în SuperLiga, la 4 lungimi de liderul Rapid. Dinamo n-a mai câștigat titlul din anul 2007, când antrenor era Mircea Rednic. De altfel, puriul este ultimul tehnician care a ieșit campion și cu Rapid, în 2003.

Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo –...
Fanatik
Cătălin Cîrjan s-a descătușat după ce a decis de unul singur Dinamo – Oțelul 1-0: „Simțeam presiune pe mine”
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la...
Fanatik
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la finalul partidei cu Oțelul: „Sper să luăm titlul”. Video
Ovidiu Mihăilă vrea ca România să facă surpriza cu Danemarca, de Ziua Naţională:...
Fanatik
Ovidiu Mihăilă vrea ca România să facă surpriza cu Danemarca, de Ziua Naţională: „Cu atâţia români, în această atmosferă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!