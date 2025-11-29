Rivalul lui Dinamo își spionează viitoarea adversară pe Arena Națională. De lângă ce super antrenor vede meciul cu Oțelul. Foto

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă (53 de ani) își face bine temele și a mers să vadă pe viu viitoarele adversare ale Rapidului. Tehnicianul giuleștenilor a fost prezent pe Arena Națională la Dinamo – Oțelul Galați.

Costel Gâlcă, „spion” la Dinamo – Oțelul

Costel Gâlcă muncește și în timpul liber. Antrenorul liderului, care a deschis etapa a 18-a cu o , a fost surprins pe Arena Națională la partida dintre Dinamo și Oțelul Galați.

Alb-vișiniii urmează să joace atât cu Dinamo, cât și cu Oțelul în returul sezonului regulat. Prima echipă dintre cele două pe care o va întâlni Rapid este cea antrenată de Laszlo Balint. Rapid – Oțelul este programat în etapa cu numărul 20, sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30. Î

Până la derby-ul cu Dinamo, Costel Gâlcă mai are de așteptat. Rapid – Dinamo este programat în etapa a 28-a și se va desfășura abia anul viitor, în a doua jumătate a lunii februarie.

Costel Gâlcă a văzut meciul de pe Arena Națională alături de Mircea Lucescu

Rival al lui Dinamo, după ce a jucat la Steaua și a antrenat FCSB, iar acum Rapid, Costel Gâlcă a văzut partida de pe Arena Națională alături de un om care a făcut performanță atât în Ștefan cel Mare, cât și în Giulești.

Este vorba despre nimeni altul decât Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul naționalei României a fost și el prezent pe Arena Națională și a văzut meciul Dinamo – Oțelul Galați din aceeași lojă cu Gâlcă.

Dinamo și Rapid se bat la titlu în acest sezon

Costel Gâlcă, care a ieșit campion cu FCSB în 2015, vrea să repete isprava și cu Rapid, la 23 de ani distanță de la ultimul titlu cucerit de alb-vișnii. Rapid are doar 3 titluri în toată istoria, pe al 2-lea cucerindu-l cu Mircea Lucescu la timonă în 1999.

Și Dinamo visează să termine pe locul 1 la finalul acestei stagiuni. Cu o victorie împotriva Oțelului, echipa lui Zeljko Kopic ar urca pe locul 2 în SuperLiga, la 4 lungimi de liderul Rapid. Dinamo n-a mai câștigat titlul din anul 2007, când antrenor era Mircea Rednic. De altfel, puriul este ultimul tehnician care a ieșit campion și cu Rapid, în 2003.