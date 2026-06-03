Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist

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Înainte de reunirea lotului național al Olandei rivalul lui Radu Drăgușin a fost văzut într-o ipostază care nu are legătură cu fotbalul. Sportivul s-a afișat cu noua iubită, o tânără superbă care l-a cucerit, dovadă fiind chiar imaginile cu cei doi.

Adversarul lui Radu Drăgușin, surprins cu actuala parteneră

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători ai lui Tottenham este în centrul atenției în planul sentimental. La 25 de ani a plecat într-o escapadă romantică împreună cu actuala parteneră de viață. Micky van de Ven nu ascunde faptul că este îndrăgostit de un model de origine engleză.

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Fundașul central care joacă titular meci de meci, în timp ce românul este rezervă, o duce de minune. Acesta este dorit de mai multe echipe importante din Europa, pregătindu-se totodată pentru Campionatul Mondial 2026. Evenimentul sportiv din această vară este găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Cu puțin timp înainte de a se prezenta la lotul național olandez a avut parte de relaxare în compania unei tinere pe nume Ella Buffin. Noua cucerire a fotbalistului este model și are 25 de ani. Cei doi au fost fotografiați împreună într-o vacanță în Marbella, Spania. Imaginile sunt dovada vie că dragostea este cea care îi unește.

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Povestea lor de iubire a început la scurtă vreme după ce blondina s-a despărțit de Sterre van Bakel. Vedeta este renumită pentru colaborările pe care le are cu mărci de top. Printre brandurile cu care a semnat de-a lungul timpului se află Asos, Adidas, Goose and Gander, Cernucci și Outcast Clothing. De asemenea, tânăra este pasionată de călătorii.

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„Păreau absolut îndrăgostiți. Micky a avut o privire visătoare toată seara. Era un cadru atât de frumos, iar ei păreau atât de fericiți. Au stat de vorbă și au râs toată noaptea, înainte de a se întoarce în camera lor puțin înainte de miezul nopții”, au notat englezii de la .

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Unde au fost surprinși cei doi îndrăgostiți

Actuala iubită a fundașului central al lui a distribuit mai multe poze pe social media. Prin intermediul acestora internauții au putut remarca faptul că au luat cina la un restaurant în aer liber. Localul se găsește la o distanță mică de hotelul de cinci stele Marbella Club, unde au fost cazaţi și care a costat o mică avere.

Se pare că Micky van de Ven a scos din buzunar peste 1.000 de euro pentru o singură noapte. Hotelul de lux situat pe plajă le oferă turiștilor un spirit andaluz, vizitatorii fiind întâmpinați cu brațele deschise. Oamenii sunt primiți ca într-o adevărată comunitate, unde familia, râsul și uniunea sunt elementele principale.

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