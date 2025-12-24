Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro!? Reacția furibundă a antrenorului

ADVERTISEMENT

Liverpool s-a impus în ultima etapă de Premier League, scor 1-2 în deplasare la Tottenham, însă bucuria de la final nu a fost deplină. Alexander Isak a ieșit accidentat în minutul 60, după doar 15 minute jucate, iar rivalul lui Radu Drăgușin a fost găsit vinovat de Arne Slot. Cum a reacționat Thomas Frank.

Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a lui Alexander Isak!?

La scurt timp după ce meciul Tottenham – Liverpool a ajuns la final, Arne Slot a ieșit cu un atac dur la adresa lui Micky van de Ven. Rivalul de pe post a lui Radu Drăgușin a fost acuzat de antrenorul „cormoranilor” de rea-intenție la faultul asupra lui Alexander Isak.

Ei bine, Thomas Frank i-a luat partea lui Micky van de Ven și a susținut că olandezul a avut parte de o intervenție de fundaș adevărat, iar acesta nu a avut în niciun moment gândul să îl rănească pe Alexander Isak.

„Evident că nu sunt de acord în multe privințe. Vorbim despre un fundaș, Micky van de Ven, care va face tot posibilul pentru a evita primirea unui gol. Este o fază de tranziție. El aleargă înapoi în sprint. Mingea este trimisă pe lateral și face tot ce poate pentru a vedea dacă poate bloca șutul. Așa că intră prin alunecare. Din păcate, Isak își fixează piciorul exact acolo, iar asta face ca faza să pară mai gravă decât este în realitate. Cred că aceasta ar fi o reacție naturală pentru orice fundaș.

O spun direct: dacă fundașii mei nu ar face asta, nu cred că ar fi adevărați fundași. Așa că nu văd deloc o intrare nesăbuită. În mod normal, nu l-ai văzut pe Micky făcând intervenții periculoase. Din câte îmi amintesc, este un jucător foarte corect și competitiv. Acesta este un aspect. Celălalt este că știți deja că cei doi jucători au clarificat situația. Au vorbit între ei. Iar acesta este un semn bun despre modul în care au rezolvat lucrurile”, a declarat Thomas Frank, conform .

Care au fost declarațiile lui Arne Slot după Tottenham – Liverpool

. Atacantul de 150 milioane de euro s-a operat cu succes, însă nemulțumirea lui Arne Slot persistă. Tehnicianul a scos în evidență intrarea brutală a lui Micky van de Ven

„A fost un atac nesăbuit. Am spus multe despre tackle-ul lui Xavi Simons, care pentru mine a fost complet neintenționat. Nu cred că vei obține vreodată o accidentare dintr-un astfel de tackle. Dar intervenția lui Van de Ven — dacă faci un asemenea tackle de 10 ori, de 10 ori există o șansă serioasă ca jucătorul să sufere o accidentare gravă”, a declarat Arne Slot.

Cât va lipsi Alexander Isak de la Liverpool

Arne Slot este de părere că Alexander Isak va reveni pe teren înainte de încheierea sezonului, însă a subliniat că accidentarea este o lovitură serioasă pentru atacantul care a avut un start complicat la Liverpool.

„Sunt încrezător că poate avea un rol în acest sezon. A fost o perioadă cu adevărat provocatoare și dificilă pentru el. A venit la un club nou, era foarte entuziasmat și vrei să îți arăți imediat toate calitățile pe care le ai. Dar acest lucru a fost pur și simplu imposibil.

Poate că nu toată lumea înțelege, dar dacă nu te-ai antrenat timp de trei sau patru luni la un nivel serios alături de echipă și joci în acest campionat, trebuie să fii la cel mai înalt nivel pentru a influența un meci. Asta a necesitat, așa cum știam cu toții, luni întregi până să-l putem aduce la acel nivel, pentru că nu a existat o perioadă de pregătire, ci doar meciuri, meciuri, meciuri și niciun timp pentru antrenamente.

Știam mereu că va avea nevoie de timp, iar de aceea este atât de ghinionist că s-a accidentat acum, pentru că am văzut cu toții, prin golul marcat la West Ham și prin acest gol (n.r. – cel marcat cu Tottenham), că se apropia tot mai mult de jucătorul care a fost sezonul trecut la Newcastle”, a mai spus Arne Slot.