Sport

Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro!? Reacția furibundă a antrenorului

Rivalul lui Radu Drăgușin a fost acuzat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro. Ce spune Thomas Frank după atacurile trimise de Arne Slot.
Iulian Stoica
24.12.2025 | 10:50
Rivalul lui Radu Dragusin vinovat de accidentarea horror a fotbalistului de 150 de milioane de euro Reactia furibunda a antrenorului
ULTIMA ORĂ
Rivalul lui Radu Drăgușin, vinovat de accidentarea jucătorului de 150 de milioane de euro?! Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Liverpool s-a impus în ultima etapă de Premier League, scor 1-2 în deplasare la Tottenham, însă bucuria de la final nu a fost deplină. Alexander Isak a ieșit accidentat în minutul 60, după doar 15 minute jucate, iar rivalul lui Radu Drăgușin a fost găsit vinovat de Arne Slot. Cum a reacționat Thomas Frank.

Rivalul lui Radu Drăguşin, vinovat de accidentarea horror a lui Alexander Isak!?

La scurt timp după ce meciul Tottenham – Liverpool a ajuns la final, Arne Slot a ieșit cu un atac dur la adresa lui Micky van de Ven. Rivalul de pe post a lui Radu Drăgușin a fost acuzat de antrenorul „cormoranilor” de rea-intenție la faultul asupra lui Alexander Isak.

ADVERTISEMENT

Ei bine, Thomas Frank i-a luat partea lui Micky van de Ven și a susținut că olandezul a avut parte de o intervenție de fundaș adevărat, iar acesta nu a avut în niciun moment gândul să îl rănească pe Alexander Isak. De menționat este faptul că Radu Drăgușin ar putea profita de această situație.

„Evident că nu sunt de acord în multe privințe. Vorbim despre un fundaș, Micky van de Ven, care va face tot posibilul pentru a evita primirea unui gol. Este o fază de tranziție. El aleargă înapoi în sprint. Mingea este trimisă pe lateral și face tot ce poate pentru a vedea dacă poate bloca șutul. Așa că intră prin alunecare. Din păcate, Isak își fixează piciorul exact acolo, iar asta face ca faza să pară mai gravă decât este în realitate. Cred că aceasta ar fi o reacție naturală pentru orice fundaș.

ADVERTISEMENT
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită...
Digi24.ro
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte

O spun direct: dacă fundașii mei nu ar face asta, nu cred că ar fi adevărați fundași. Așa că nu văd deloc o intrare nesăbuită. În mod normal, nu l-ai văzut pe Micky făcând intervenții periculoase. Din câte îmi amintesc, este un jucător foarte corect și competitiv. Acesta este un aspect. Celălalt este că știți deja că cei doi jucători au clarificat situația. Au vorbit între ei. Iar acesta este un semn bun despre modul în care au rezolvat lucrurile”, a declarat Thomas Frank, conform The Guardian.

ADVERTISEMENT
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai:
Digisport.ro
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat

Care au fost declarațiile lui Arne Slot după Tottenham – Liverpool

Liverpool nu se va putea baza pe serviciile lui Alexander Isak în următoarele luni. Atacantul de 150 milioane de euro s-a operat cu succes, însă nemulțumirea lui Arne Slot persistă. Tehnicianul a scos în evidență intrarea brutală a lui Micky van de Ven

„A fost un atac nesăbuit. Am spus multe despre tackle-ul lui Xavi Simons, care pentru mine a fost complet neintenționat. Nu cred că vei obține vreodată o accidentare dintr-un astfel de tackle. Dar intervenția lui Van de Ven — dacă faci un asemenea tackle de 10 ori, de 10 ori există o șansă serioasă ca jucătorul să sufere o accidentare gravă”, a declarat Arne Slot.

ADVERTISEMENT

Cât va lipsi Alexander Isak de la Liverpool

Arne Slot este de părere că Alexander Isak va reveni pe teren înainte de încheierea sezonului, însă a subliniat că accidentarea este o lovitură serioasă pentru atacantul care a avut un start complicat la Liverpool.

„Sunt încrezător că poate avea un rol în acest sezon. A fost o perioadă cu adevărat provocatoare și dificilă pentru el. A venit la un club nou, era foarte entuziasmat și vrei să îți arăți imediat toate calitățile pe care le ai. Dar acest lucru a fost pur și simplu imposibil.

Poate că nu toată lumea înțelege, dar dacă nu te-ai antrenat timp de trei sau patru luni la un nivel serios alături de echipă și joci în acest campionat, trebuie să fii la cel mai înalt nivel pentru a influența un meci. Asta a necesitat, așa cum știam cu toții, luni întregi până să-l putem aduce la acel nivel, pentru că nu a existat o perioadă de pregătire, ci doar meciuri, meciuri, meciuri și niciun timp pentru antrenamente.

Știam mereu că va avea nevoie de timp, iar de aceea este atât de ghinionist că s-a accidentat acum, pentru că am văzut cu toții, prin golul marcat la West Ham și prin acest gol (n.r. – cel marcat cu Tottenham), că se apropia tot mai mult de jucătorul care a fost sezonul trecut la Newcastle”, a mai spus Arne Slot.

  • 120 de milioane de euro este cota lui Alexander Isak
  • 16 meciuri, 3 goluri și un assist a adunat atacantul la Liverpool
Probleme mari în familia lui Leo Messi. Sora superstarului și-a anulat căsătoria cu...
Fanatik
Probleme mari în familia lui Leo Messi. Sora superstarului și-a anulat căsătoria cu 10 zile înaintea evenimentului din cauza unui accident
Bianca Andreescu, ipostază inedită pe terenul de tenis. Jucătoarea a stârnit multe reacții...
Fanatik
Bianca Andreescu, ipostază inedită pe terenul de tenis. Jucătoarea a stârnit multe reacții în online
Portretul nefardat al lui Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din...
Fanatik
Portretul nefardat al lui Evangelos Marinakis, unul dintre cei mai controversați patroni din fotbalul mondial. Deține 3 cluburi de top și a fost implicat în mai multe scandaluri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
De ce nu și-ar fi atins românul 'mai talentat decât Hagi, dar lăsat...
iamsport.ro
De ce nu și-ar fi atins românul 'mai talentat decât Hagi, dar lăsat cu buzunarele goale de «profesioniste»' potențialul: 'Putea ajunge fotbalist mai mare!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!