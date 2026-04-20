Rivalul pe post al lui Radu Drăgușin, victima rasismului după Tottenham – Brighton 2-2! Clubul a reacționat imediat

Tottenham a obținut doar o remiză pe teren propriu cu Brighton, scor 2-2, în runda cu numărul #33 din . Astfel, echipa lui Radu Drăgușin a rămas pe loc retrogradabil în Anglia, iar finalul de sezon se anunță unul extrem de complicat pentru gruparea „lillywhite”. Jucătorul care au avut cel mai mult de suferit la finalul meciului a fost austriacul Kevin Danso, considerat de fani drept principalul vinovat la golul egalizator al „pescărușilor”. Acesta a primit multe jigniri pe rețelele de socializare, câteva dintre ele având, din nefericire, chiar și tentă rasistă. Clubul londonez a reacționat imediat.

Echipa lui Roberto De Zerbi a condus de două ori în meciul cu Brighton, însă nu a reușit să câștige cele trei puncte. Pedro Porro (39′) și Xavi Simons (77′) au marcat pentru londonezi, în timp ce Brighton a punctat prin Kaoru Mitoma (45+3′), respectiv Georginio Rutter (90+5′). La reușita de 2-2 semnată de francez a jucat însă un rol important și Danso, care anterior marcării golului, a pierdut mingea în propriul careu. Această eroare i-au adus critici puternice din partea fanilor, care l-au jignit dur pe rețelele de socializare, adresându-i inclusiv injurii rasiste.

Reprezentanții lui din mediul online nu au pierdut timpul si au reacționat imediat, condamnând ferm acest gen de comportament. Clubul londonez a catalogat jignirile primite de Danso drept un „abuz rasist abominabil” și au anunțat că sunt alături de jucătorul austriac. De asemenea, oficialii grupării „lillywhite” au precizat că vor lua măsuri și vor contacta poliția pentru a-i găsi si pedepsi pe cei responsabili.

„De la meciul de ieri împotriva lui Brighton, care a avut loc tocmai în weekendul „Fără loc pentru rasism” din Premier League, Kevin Danso a fost și continuă să fie victima unor abuzuri rasiste semnificative și abominabile pe rețelele de socializare. Am auzit și am văzut jigniri josnice la adresa sa și vom colabora cu Poliția Metropolitană pentru a-i găsi și pedepsi pe cei vinovați. Un astfel de comportament reprezintă, fără îndoială, o infracțiune gravă și nu va fi tolerat”, a fost comunicatul oficial al clubului Tottenham.

Radu Drăgușin și Tottenham tremură serios în lupta pentru evitarea retrogradării!

Internaționalul român a fost rezervă neutilizată la remiza cu Brighton, un rezultat care o menține pe Tottenham sub linia roșie în clasamentul din Anglia. În acest moment, echipa lui Roberto De Zerbi ocupă locul 18 în Premier League, prima poziție retrogradabilă, având 31 de puncte, cu unul mai puțin decât rivala locală West Ham United, formația de pe 17. Ba mai mult, „ciocănarii” au și un meci mai puțin disputat.

Până la finalul campionatului, cei de la Spurs mai au de jucat doar cinci partide, adversarele fiind: Wolverhampton (ultima clasată, în deplasare), Aston Villa (locul 4, în deplasare), Leeds United (locul 15, acasă), Chelsea (locul 6, în deplasare) și Everton (locul 10, acasă).