Sport

Rivalul pe post al lui Radu Drăgușin, victima rasismului după Tottenham – Brighton 2-2! Clubul a reacționat imediat

Un nou caz de rasism în Premier League! De această dată, victima este chiar rivalul pe post al lui Radu Drăgușin. Vezi ce s-a întâmplat și cum a reacționat Tottenham.
Dragos Petrescu
20.04.2026 | 07:15
ULTIMA ORĂ
Kevin Danso, rivalul pe post al lui Radu Drăgușin la Tottenham, a fost victima rasismului pe social-media // FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Tottenham a obținut doar o remiză pe teren propriu cu Brighton, scor 2-2, în runda cu numărul #33 din Premier League. Astfel, echipa lui Radu Drăgușin a rămas pe loc retrogradabil în Anglia, iar finalul de sezon se anunță unul extrem de complicat pentru gruparea „lillywhite”. Jucătorul care au avut cel mai mult de suferit la finalul meciului a fost austriacul Kevin Danso, considerat de fani drept principalul vinovat la golul egalizator al „pescărușilor”. Acesta a primit multe jigniri pe rețelele de socializare, câteva dintre ele având, din nefericire, chiar și tentă rasistă. Clubul londonez a reacționat imediat.

Rivalul lui Radu Drăgușin, victima rasismului pe rețelele de socializare! Tottenham a răspuns printr-un comunicat oficial

Echipa lui Roberto De Zerbi a condus de două ori în meciul cu Brighton, însă nu a reușit să câștige cele trei puncte. Pedro Porro (39′) și Xavi Simons (77′) au marcat pentru londonezi, în timp ce Brighton a punctat prin Kaoru Mitoma (45+3′), respectiv Georginio Rutter (90+5′). La reușita de 2-2 semnată de francez a jucat însă un rol important și Danso, care anterior marcării golului, a pierdut mingea în propriul careu. Această eroare i-au adus critici puternice din partea fanilor, care l-au jignit dur pe rețelele de socializare, adresându-i inclusiv injurii rasiste.

ADVERTISEMENT

Reprezentanții lui Tottenham din mediul online nu au pierdut timpul si au reacționat imediat, condamnând ferm acest gen de comportament. Clubul londonez a catalogat jignirile primite de Danso drept un „abuz rasist abominabil” și au anunțat că sunt alături de jucătorul austriac. De asemenea, oficialii grupării „lillywhite” au precizat că vor lua măsuri și vor contacta poliția pentru a-i găsi si pedepsi pe cei responsabili.

De la meciul de ieri împotriva lui Brighton, care a avut loc tocmai în weekendul „Fără loc pentru rasism” din Premier League, Kevin Danso a fost și continuă să fie victima unor abuzuri rasiste semnificative și abominabile pe rețelele de socializare. Am auzit și am văzut jigniri josnice la adresa sa și vom colabora cu Poliția Metropolitană pentru a-i găsi și pedepsi pe cei vinovați. Un astfel de comportament reprezintă, fără îndoială, o infracțiune gravă și nu va fi tolerat”, a fost comunicatul oficial al clubului Tottenham.

ADVERTISEMENT
Radu Drăgușin și Tottenham tremură serios în lupta pentru evitarea retrogradării!

Internaționalul român a fost rezervă neutilizată la remiza cu Brighton, un rezultat care o menține pe Tottenham sub linia roșie în clasamentul din Anglia. În acest moment, echipa lui Roberto De Zerbi ocupă locul 18 în Premier League, prima poziție retrogradabilă, având 31 de puncte, cu unul mai puțin decât rivala locală West Ham United, formația de pe 17. Ba mai mult, „ciocănarii” au și un meci mai puțin disputat.

ADVERTISEMENT
Până la finalul campionatului, cei de la Spurs mai au de jucat doar cinci partide, adversarele fiind: Wolverhampton (ultima clasată, în deplasare), Aston Villa (locul 4, în deplasare), Leeds United (locul 15, acasă), Chelsea (locul 6, în deplasare) și Everton (locul 10, acasă).

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Acum s-a aflat! Dennis Man a fost la un pas de a ajunge...
iamsport.ro
Acum s-a aflat! Dennis Man a fost la un pas de a ajunge la o rivală a lui FCSB: 'S-a cerut o sumă infimă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!