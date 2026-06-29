Sport

Robert Badea, viitoarea stea din înotul românesc, încurcat de căldură și de BAC în finala de 200 metri mixt: „Stresul tot rămâne!”

Robert Badea a prins podiumul în proba de 200 de metri mixt, însă obiectivul său principal este altul! Cum a reușit tânărul sportiv să înoate pe căldura infernală de la Roma și ce impact a avut examenul de Bacalaureat
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
29.06.2026 | 05:15
Robert Badea viitoarea stea din inotul romanesc incurcat de caldura si de BAC in finala de 200 metri mixt Stresul tot ramane
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
Robert Badea a terminat pe 3 în finala B a probei de 200 metri mixt. Foto: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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Robert Badea (19 ani) a concurat duminică seară în finala B a probei de 200 de metri mixt, în care a reușit să scoată un timp de 2:03,01 și să se claseze pe poziția a 3-a. Tânărul înotător recunoaște că vremea de la Roma nu l-a avantajat și nici stresul cauzat de examenul de Bacalaureat nu a trecut neobservat.

Robert Badea, locul 3 în finala B a probei de 200 metri mixt!

Robert Badea a reușit o prestație bună în finala B a probei de 200 metri mixt, însă este conștient că poate mult mai mult decât atât. Condițiile din Italia și întregul context în care se află nu l-au lăsat să dea tot ce are mai bun în această cursă, însă este pregătit să-și depășească limitele în cadrul Campionatelor Europene de la Paris.

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Imediat după ieșirea din bazin, Robert a vorbit despre performanța sa, dar și despre planurile de viitor: „Nu pot să spun că mi-a plăcut neapărat. Strict vorbind de căldură. Sper ca la Paris să fie mai bine. La acest concurs a fost mult prea cald pentru mine. Eu nu sunt obișnuit cu astfel de temperaturi. Deja am vorbit cu doamna Iulia și sunt gata să depun tot efortul la Paris.

A fost o probă dificilă, mai ales după cele 4 săptămâni pe care le-am pierdut cu BAC-ul. Mă bucur că am dus proba până la capăt. Nu pot să spun că m-am stresat atât de mult cu BAC-ul, știam ce știu și știam că pot să-l iau oricum… dar stresul tot rămâne”, a declarat Robert Badea.

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Unde țintește tânărul înotător

Deși rezultatul de la Roma nu îl satisface, Robert Badea este sigur că la Campionatele Europene de la Paris va avea realizări mult mai bune. De fapt, el a explicat că acela este punctul în care vrea să fie în vârf de formă:

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„La Paris îmi propun să scot cel mai bun timp, cam asta este tot ce-mi doresc. Este primul concurs de seniori pentru mine și tot ce-mi doresc este să dau tot ce pot. Anul trecut am făcut același lucru. Strict la concursul la care trebuia să fiu cel mai bun, am fost, iar asta e tot ce contează”, a mai spus Robert Badea.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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