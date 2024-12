Robert F. Kennedy nu îl susține pe Călin Georgescu în turul 2 al prezidențialelor: ”Nu s-a pus niciodată problema”

Robert F. Kennedy nu va veni în România să îl susțină pe în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Anunțul a fost făcut de unul dintre reprezentanții oficialului american, după ce zilele trecute au apărut mai multe informații cu privire la o eventuală venire a acestuia în România special pentru a-l susține pe candidatul independent.

”Nu s-a pus niciodată problema”

Blake Fleetwood, reprezentantul lui Robert F. Kennedy Jr., a afirmat că oficialul american nu îl susține pe Georgescu, deoarece ar reprezenta o încălcare serioasă a legislației din SUA.

ADVERTISEMENT

”Domnul Kennedy nu îl susține pe domnul Georgescu. Ar fi împotriva legii americane pentru el să susțină un candidat înaintea unei campanii electorale. Este o încălcare serioasă a legilor și nu ar face un asemenea lucru.

Apreciază faptul că volumele sale sunt publicate peste tot în lume, dar nu susține niciun partid sau vreun candidat politic”, a declarat Blake Fleetwood la

ADVERTISEMENT

Mai mult, reprezentantul viitorului șef al Departamentului american al Sănătății a menționat nu s-a pus niciodată problema ca

„Asta ar însemna să-și arate sprijinul pentru domnul Georgescu. Domnul Kennedy este foarte ocupat cu campania președintelui Trump, lucrează în Florida și nu s-a pus niciodată problema să vină în România.

ADVERTISEMENT

Încă o dată. Nu îl sprijină pe domnul Georgescu în niciun fel în această cursă pentru președinția României”, a explicat Blake Fleetwood.

La rândul său, Călin Georgescu a negat că el ar fi fost cel care a lansat în spațul public informația despre presupusa vizită a lui Robert F. Kennedy și a subliniat că nu este bine venit acum în țara noastră.

ADVERTISEMENT

”Eu n-am declarat asta, eu n-am adus acest lucru pe piață, dar pot să vă spun un singur lucru că la randul meu, chiar am anunțat că nu aveam această informație. Am văzut-o în presă ca și dumneavoastră. Chiar am transmis că nu este bine de venit acum, adică vreau să fie un vot cinstit, fără vreun alt ajutor din afară. Atâta timp cât am scris prefața la cartea dânsului.

Sunt ultra pro Trump. Gândesc în același spirit, care diferă foarte mult de toți deținătorii de putere din Europa. Asta e linia pe care o am. Gândesc în același stil pragmatic, cum este Trump. Voi fi totdeauna în această poziție și sunt atent la toate mișcările pe care și ei le fac în acest context”, a spus Călin Georgescu la