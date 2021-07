Robert Glință, reacții după finala olimpică la 100 metri spate. Ce a spus despre David Popovici

Robert Glință a avut un ritm foarte bun în finala olimpică la 100 metri spate, dar a încheiat cursa pe locul 8, ultimul, cu timpul de 52,95.

Deși performanța sa este una notabilă, înotătorul român nu a putut face mai mult într-o finală, altfel echilibrată, câștigată de Evgeny Rylov cu timpul de 51,98.

Robert Glință: ”Acesta mi-e nivelul la această competiție”

Sportivul român și-a îmbunătățit timpul cu fiecare cursă pe care a înotat-o în . În finala a coborât sub pragul de 53 de secunde, dar nu a fost suficient pentru a încheia proba pe podium.

”Am încercat să plec tare, era singura mea șansă de a avea șanse. Mă bazam pe resursele mele. Am fost pe locul 4 la 50 de metri, am dat tot ce am avut în mine, efectiv mai mult de atât nu am avut ce.

Am dat tot ce am avut în mine azi, de aceea sunt așa extenuat acum. Până la urmă am avut o cursă mai bună decât în semifinale și calificări, asta e îmbucurător.

Timpul nu a fost departe de timpul meu de record național și personal. Din punct de vedere tehnic și tactic am executat o cursă foarte bună. Ăsta mi-a fost nivelul la această competiție.

Eu sunt încântat. E o lecție, îmi servește pe viitor. Față de acum 5 ani, la Rio, cu siguranță am devenit un înotător mai complet”, a declarat Robert Glință, pentru .

Privește spre JO din 2024

Robert Glință nu și-a încheiat prestațiile la actuala ediție a Jocurilor Olimpice. Românul păstrează speranțe la o medalie la Tokyo, în proba de 200 metri spate.

Indiferent de rezultatul final, Glință se declară mulțumit de rezultatele obținute în ultimii ani și privește, deja, cu încredere înspre viitoarea ediție a JO, de la Paris, din 2024.

”Am crescut din toate punctele de vedere, am trecut prin multe, am învățat, m-am perfecționat. Cu siguranță nu mi-am atins apogeul carierei și nu există niciun înotător desăvârșit. Există lucruri din care să învățăm.

Mi-am demonstrat în ultimul an că sunt într-un trend ascendent în performanță, încerc să urmăresc acest trend, să merg mai departe și să țintesc sus.

Paris 2024, nu știu ce se va întâmpla până atunci, dar promit că tot ce ține de mine voi face! Orice să ajung cât mai sus, vreau să știu că am făcut tot ce mi-a stat în putere. Când voi privi înapoi să nu am nimic de regretat”, a mai spus Glință pentru sursa citată.

Impresionat de David Popovici: ”Este un fenomen al înotului mondial”

Robert Glință a ținut să-l felicite pe David Popovici, înotătorul de doar 16 ani care a încheiat al patrulea în , stabilind un nou record mondial de juniori.

”Este uluitor ce a reușit David la vârsta de 16 ani, este o performanță care ne este greu să o percepem și concepem la adevărata ei valoare! David nu este un fenomen doar pentru natația românească, David este un fenomen al înotului mondial.

Sper din tot sufletul să aibă o cale lină în performanță, este setat din plin pentru succes. Este un caracter și o personalitate demnă de toată admirația. Eu îl admir și-l respect. Are un potențial uriaș, este fabulos”, a încheiat Robert Glință.