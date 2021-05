Robert Glință țintește aurul la JO de la Tokyo: “Tot ce fac este pentru marea performanță!”. Exclusiv

Robert Glință a fost primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Înotătorul în vârstă de 24 de ani țintește sus la competiția supremă și vrea să se întoarcă în țară cu o medalie.

În episodul 63 al seriei “Olimpicii României”, Robert Glință a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre drumul spre marea performanță, care este programul unui înotător profesionist și ce țeluri are în carieră.

Robert Glință țintește aurul la JO de la Tokyo! Interviu pentru FANATIK : “Nu știam să înot și a trebuit să învăț”

Obiectivul Robert Glință la Tokyo este medalia de aur și spune că la Jocurile Olimpice din vară va face tot posibilul să obțină cel mai bun rezultat al carierei. La Rio, în 2016, a reușit să prindă finala la 100 de metri spate, deși avea doar 19 ani.

Robert, ce reprezintă Jocurile Olimpice pentru tine?

– Pentru mine este competiția supremă la care poate participa orice sportiv și pentru care vreau să fiu cât se poate de pregătit să obțin un rezultat de care să fiu mândru și prin care să fac mândră o țară întreagă.

Aș vrea să vorbim despre începuturile tale în înot. Cum ai ajuns să practici această disciplină?

– Totul a început la vârsta de 9 ani. Inițial, am venit la bazinul de la Pitești cu obiectivul de a învăța să înot. Povestea e destul de amuzantă pentru că eram la mare cu părinții mei, nu știam să înot și a trebuit să învăț. Așa am ajuns în bazin. Am progresat foarte repede. În trei luni am ajuns de la ultimul în grupă la primul. Domnul antrenor de performanță Viorel Ciobanu m-a văzut în bazin cum înotam, cum stăteam pe apă și mi-a propus să fac parte din grupa lui de performanță. Am acceptat și restul este istorie.

“Nu mi-am atins apogeul în carieră”

În 2015 ai câștigat aurul la Campionatul Mondial de juniori. Cum te-ai simțit în acel moment?

– A fost unul dintre cele mai fericite momente ale carierei. Faptul că am reușit să încununez cu succes atâția ani de muncă, efort și sacrificii a fost deosebit de emoțional și de plăcut. De atunci, folosesc acel rezultat ca sursă de inspirație, motivație și de energie pentru a reuși să continui la același nivel și să încerc să urc pe podiumurile concursurilor internaționale.

Au venit și podiumurile la concursurile de seniori, la Europenele din 2017, 2018, 2019. Cum apreciezi evoluția ta?

– Cred că evoluția mea a avut un trend ascendent de-a lungul anilor deși am schimbat mai multe medii de viață și am schimbat multe lucruri de-a lungul carierei. Pot spune că am depășit anumite praguri și anumite etape de care eram mândru la momentele respective. Mă situez într-un loc mai bun decât am făcut-o în cariera mea în ceea ce privește performanța și, totuși, în continuare consider că nu mi-am atins apogeul în carieră. Ochii mei sunt atintiți pe podiumul internațional la Campionate Mondiale și Jocuri Olimpice. Sper că nu doar o dată, dacă mă ajută Dumnezeu, calea mea de performanță poate fi destul de lungă.

“Foarte mult m-a ajutat familia, care m-a susținut moral și emoțional, când aveam nevoie”

Cum ai caracteriza experiența Jocurilor Olimpice de la Rio?

– A fost o experiență cu totul deosebită pentru mine. Eram unul dintre cei mai mici ca vârstă din delegația României și competitorii de la înot. Îmi aduc aminte că eram cel mai tânăr înotător din finală, la 100 de metri spate, și asta mi-a dat o oarecare inspirație și încredere de sine că am reușit o asemenea performanță la o vârstă fragedă, că am reușit să mă calific atât de departe, pe cea mai importantă scenă sportivă a lumii, printre cei mai buni înotători ai planetei. În momentul respectiv nu am apreciat experiența așa cum am făcut-o ulterior, când mă uitam înapoi, din perspectivă.

Cu Diana Mocanu ai vorbit vreodată? Amândoi ați performat pe același stil de înot…

– Nu. Pe Diana Mocanu o admir, a obținut rezultate extraordinare, dar nu am avut onoarea și plăcerea de a sta de vorbă cu dumneaei. În schimb, o altă personalitate a natației românești, Răzvan Florea, singurul medaliat la masculin, cu el am o relație deschisă, mă susține și întotdeauna sunt 100% convins că dacă voi avea nevoie să apelez la el din orice motiv, cu siguranță m-ar ajuta.

Care a fost cel mai de preț sfat pe care l-ai primit în carieră?

– Este o întrebare foarte bună. Nu îmi vine ceva deosebit în cap, dar întotdeauna a fost vorba de încrederea de sine când totul devine foarte greu și sunt mai multe obstacole decât funiile pe care să te ții și să mergi mai departe. Calea este destul de abruptă pentru noi, în România, și foarte mult m-a ajutat familia, care m-a susținut moral și emoțional, când aveam nevoie. Mai presus de atât, nu am fost forțat să fac performanță. Părinții mei au știut cum să îmi însușească șimțul responsabilității față de cariera pe care o am și indiferent de momentele dificile m-au susținut și au încercat să mă îndrume să trec cu bine peste toate momentele dificile din proprie inițiativă pentru a mă face conștient cât de departe am ajuns și că nu este ușor și este foarte important pentru mine și pentru alții ceea ce fac în continuare. Să fiu un exemplu altora.

“Îmi rămâne puțin timp să mai ies pe afară sau să citesc o carte, însă totul se face în favoarea marii performanțe”

Cum arată viața unui înotător de performanță?

– Pentru mine, viața de sportiv de performanță este viața mea. Tot ceea ce fac, toată ziua, săptămâna și de-a lungul anului, totul este pentru performanță. Am două antrenamente aproape în fiecare zi. În timpul pregătirii intensive am 11 antrenamente pe săptămână, duminica este liberă. Mă antrenez dimineața de la ora 07:00 până la 11:00 la Izvorani, care este destul de lung și obositor. La ora 15:00 începe al doilea antrenament. De obicei nu depășesc două ore, deci patru ore pe zi. Desigur, efortul este unul foarte intens și este necesară multă odihnă pentru acest program de forță. Somnul de noapte este prioritar. Astfel, îmi rămâne puțin timp să mai ies pe afară sau să citesc o carte, însă totul se face în favoarea marii performanțe.

Cum a fost perioada de carantină pentru tine? Foarte mulți sportivi au fost afectați…

– Perioada de lockdown mi-am petrecut-o acasă la părinții mei, la Pitești. Am putut să îmi fac un antrenament de pregătire fizică, bineînțeles, pe uscat. Am făcut alergări în pantă, niște programe de mare intensitate și după 2-3 luni am revenit într-o formă fizică mai bună decât o aveam la începutul pandemiei. Am încercat să mă folosesc cât mai bine de această perioadă să îmi îmbunătățesc anumite aspecte și să nu rămân cu garda jos pentru că vin alte competiții internaționale și Jocurile Olimpice, ținta supremă.

“Vă spun sincer că eu țintesc medalia de aur indiferent de ceea ce va fi acolo”

Ai fost primul sportiv calificat la Tokyo. Cum vezi viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice?

– În primul rând, mă bucur foarte mult că se ține și că a rămas în picioare această ediție. Nu am o mare experiență în ceea ce privește Jocurile Olimpice, va fi a doua mea participare, dar cu siguranță organizarea va fi foarte bună. Nu știu dacă vor fi spectatori, iar pentru noi sportivii, atmosfera este foarte importantă în momentul în care ne întrecem. Cu siguranță va fi o competiție care se va desfășura în condiții extraordinare și pentru noi, dar consider că sunt foarte bun în a mă adapta oricăror condiții și voi face tot ce am de făcut ca în momentul desfășurării cursei mele cele mai importante să fiu cât se poate de pregătit și să nu las nimic să îmi perturbe starea pe care o voi avea.

Ți-ai propus vreun obiectiv pentru Toky0?

– Vă spun sincer că eu țintesc medalia de aur indiferent de ceea ce va fi acolo. Competiția internațională este incredibil de puternică și consider că doar țintind aurul voi extrage toată motivația și energia pentru a face tot ceea ce îmi stă în putință să le țin piept cât mai bine pretendenților la această medalie pentru că tocmai cunoscând cât de puternică este competiția și cât de bine pregătiți vor fi concurenții, aspirând la acest titlu mă face să ridic ștacheta la același nivel ca și ceilalți, pentru a obține cel mai bun rezultat de care voi fi capabil.