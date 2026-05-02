Robert Ilyes a dezvăluit aspectul care a făcut diferența în Csikszereda – FCSB 1-0: „Am profitat”

Csikszereda și-a continuat parcursul impresionant din play-out cu o victorie mare, 1-0 pe teren propriu cu FCSB. Gruparea antrenată de Robert Ilyes (52 de ani) a scăpat, în mare măsură, de orice emoții privind retrogradarea și a intrat în lupta pentru un loc la barajul de Conference League. Tehnicianul a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Robert Ilyes după Csikszereda – FCSB 1-0

Robert Ilyes a fost extrem de încântat de succesul obținut și a dezvăluit că a pregătit fazele fixe timp de două zile alături de elevii săi. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat spre final de Attila Csuros, cu o lovitură de cap după un corner. „M-am lăsat de fotbalul profesionist în Liga a IV-a, acum să bați campioana… Este o satisfacție. Mă bucur pentru clubul nostru și comunitatea noastră. Au avut 14-15 cornere, am stat foarte bine, am închis poarta, pot să spun. Poate și meritul colegului meu, că el citește adversarul și ce scheme facem.

Lucrăm fazele fixe. Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe. Am văzut asta și ne-am antrenat două zile la fazele fixe. (n.r. despre barajul pentru Conference League) Asta depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm, e bine, dar Botoșaniul are meci acum și momentan e departe”, a afirmat tehnicianul, conform . .

Eduard Pap, extrem de încrezător după victoria cu FCSB

Eduard Pap a reușit să își păstreze poarta intactă în meciul cu FCSB, având mai multe intervenții, cea mai importantă la un șut bun de la distanță expediat de Octavian Popescu. La final, portarul a afirmat că gruparea din Miercurea Ciuc se gândește la barajul pentru Conference League. „Am venit să câștigăm, vrem ca ultimul meci să fie pentru baraj de Conference. Nu știu cine a crezut, cine nu, dar încă nu am realizat nimic, mai avem două meciuri și vrem să jucăm cu Steaua (n.r. FCSB) acel baraj de Conference.

Trebuie să câștigăm cu UTA acum. Orice moment din joc e important, a fost o paradă bună. Am rămas la egalitate și chiar aveam o presimțire că vom câștiga pe final. Dar de mâine (n.r. sâmbătă) avem gândul la UTA. Ne bucurăm că nu am mai pierdut demult aici, dar vreau să vorbesc despre tot sezonul. Am început mai greu, mulți jucători veniți noi. Dar am construit ceva frumos împreună cu cei de aici”, a spus goalkeeperul după .

Ce urmează pentru Csikszereda în play-out

Csikszereda s-a apropiat la un singur punct de FC Botoșani, singura rivală în lupta pentru al doilea loc la barajul pentru Conference League, cu mențiunea că echipa lui Marius Croitoru va evolua sâmbătă pe terenul Farului. În penultima etapă, Csikszereda se va deplasa la Arad pentru partida cu UTA, iar apoi o va întâlni chiar pe FC Botoșani la Miercurea Ciuc.