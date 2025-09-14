Robert Ilyes a explicat cum a blocat FCSB: „La ultima fază puteam să câștigăm”

Csikszereda a atins borna de 3 puncte în SuperLiga după Antrenorul Robert Ilyes a reacționat la finalul partidei și a explicat cum a reușit echipa lui să țină piept campioanei en-titre.

Secretul lui Robert Ilyes. Cum a reușit Csikszereda să scoată un punct cu FCSB

După o primă repriză fără goluri, adevărata luptă între Csikszereda și FCSB s-a dat în actul secund. Bucureștenii au lovit primii, după ce în urma unui corner executat foarte bine de Florin Tănase.

Șansa ciucanilor a venit tot după un corner, când Pantea și-a marcat un autogol în minutul 81. La finalul meciului, Robert Ilyes a oferit o primă reacție și a explicat cum a fost posibil ca elevii săi să scoată un punct din confruntarea cu campioana României.

„Nu i-am lăsat să joace!”

„Per total pot să spun că rezultatul este echitabil, au avut și eu ocazii mari, am avut și noi, suntem fericiți cu acest rezultat. Eu cred că am făcut un meci foarte bun, mai ales pe fază defensivă, am fost o echipă foarte agresivă, mai ales în zona 3, nu i-am lăsat să joace.

Am fost o echipă scurtă, compactă, pe tranziții am avut câteva ocazii. Puteam câștiga la ultima fază, era ceva fantastic. Au venit foarte mulți jucători noi, mai mulți străini, și este foarte greu într-o perioadă atât de scurtă să joace ce vrem noi!”, a spus Robert Ilyes după Csikszereda – FCSB 1-1.

În cele 9 etape scurse până acum din noul sezon din SuperLiga, Csikszereda a acumulat 3 puncte doar din remize: 2-2 în prima etapă cu Dinamo (acasă), 1-1 în etapa a 8-a cu Oțelul (acasă) și 1-1 în etapa a 9-a cu FCSB (acasă).