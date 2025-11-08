Robert Ilyeș a „tunat” la adresa Iulianei Demetrescu după arbitrajul din Dinamo – Csikszereda 4-0: „Penibil! Mi-e ruşine mie”

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la Csikszereda, Robert Ilyeș, a fost foarte critic la adresa arbitrajului

Robert Ilyeș, declarații dure după meciul dintre Dinamo și Csikszereda

Ilyeș a spus că echipa sa a fost defavorizată și a avut o declarație dură, acuzând că arbitrajul a fost la fel ca pe vremea comunismului.

„Din păcate, o nouă înfrângere. Nici nu pot să contest victoria lui Dinamo, clar a fost mai bună, a profitat de greșelile noastre din apărare. Chiar ne-a dominat în a doua repriză și a marcat pe merit. Ceea ce mă supără și nu pot să accept e cum am primit acel penalty. Nu pot să accept așa ceva când o cheamă la VAR, vede că nu e contact și dă penalty. Nu pot să accept așa ceva! La cealaltă fază, i se sparge arcada jucătorului nostru, dar nu o cheamă la VAR.

Domnul Claudiu Marcu cred că era la toaletă sau nu știu ce să zic, de n-a chemat-o pe doamna Iuliana să vadă faza. Bine, astea în prima repriză, a doua n-a mai contat. Un fault la mijlocul terenului și a dat imediat galben. Penibil, arbitraj penibil! Mi-e rușine mie. Încerc să explic frumos, nu gesticulez, dar nu pot să accept asemenea arbitraj. Din păcate, Mirel Rădoi avea dreptate. În loc să jucăm mai bărbătește, la orice simulare dăm penalty.

Nu pot să accept! Pentru ce fază dai penalty? (n.r. bate obrazul). N-am nimic cu Dinamo, jos pălăria, dar credeam că ne-am întors în 1989, când era echipa Miliției și era ajutată. Nu se poate!”, a spus Robert Ilyeș.

Fazele controversate din meciul dintre Dinamo și Miercurea Ciuc

Prima fază care a stârnit discuții a fost în minutul 14, când Alex Musi a reclamat o lovitură din partea unui fundaș advers. A fost acordată lovitură de la 11 metri după intervenția VAR și așa s-a deschis scorul în confruntarea de pe Arena Națională.

A urmat o fază în careul celor de la Dinamo, în care Boateng a atins mingea cu mâna, după un ricoșeu. Oaspeții au reclamat și faptul că atacantul lor a fost lovit peste față și nu s-a acordat penalty nici pe fault, nici pentru henț.

a fost în finalul primei părți, când Jebari a avut o intervenție tare asupra lui Cîrjan, însă a scăpat fără al doilea cartonaș galben. Reluările au arătat că mijlocașul ofensiv al celor de la Csikszereda a ridicat talpa și cel mai probabil putea să fie sancționat de către Iuliana Demetrescu cu cartonaș galben.