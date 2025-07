Robert Ilyes, declarație de dragoste pentru Rapid după 2-0 cu Csikszereda: „Iubirea e reciprocă! Ne-au dat o lecție de civilizație”

, dar apoi a fost spulberată cu 6-1 de Unirea Slobozia. În runda a treia, , însă gazdele au avut oportunități de a reintra în joc. Tehnicianul Robert Ilyes a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Robert Ilyes după Csikszereda – Rapid 0-2

Csikszereda a avut o evoluţie dezamăgitoare în prima repriză a meciului cu Rapid, Jakub Hromada și Claudiu Petrila marcând pentru oaspeți. După pauză, nou-promovata și-a creat ocazii de a reveni în joc, însă nu a reușit să le și fructifice, iar scorul stabilit la pauză nu s-a mai modificat.

Robert Ilyes a analizat înfrângerea suferită de Csikszereda. „Trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unei echipe care este peste valoarea noastră. Ne-a dominat, mai ales în prima repriză, din cauza faptului că nu avem experiență la nivelul primei ligi.

Am fost puțin mai fricoși, am pierdut mingi foarte ușor, mai ales la mijlocul terenului. Ne-au taxat la primul șut pe spațiul porții, apoi golul doi a venit după o combinație foarte rapidă. Nu putem contesta valoarea jucătorilor care au dat un gol frumos. În repriza a doua am avut ocazii bunicele. Dacă puteam să marcăm, poate aveam șanse să reintrăm în joc”, a afirmat tehnicianul la .

Robert Ilyes, declarație emoționantă despre Rapid

Robert Ilyes a evoluat timp de trei sezoane la Rapid în cariera de fotbalist, iar fanii giuleșteni îl apreciază în continuare, cea mai bună dovadă fiind faptul că aceștia i-au scandat numele tehnicianului în timpul partidei de la Miercurea Ciuc.

„Suporterii Rapidului au dat un exemplu în această seară despre tot ce înseamnă respect și atitudine. Nu au fost scandări, nu au fost lozinci, ne-am dus și i-am aplaudat, m-au aplaudat și pe mine. Tot respectul. Nu este imaginea noastră ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo, acolo a fost mai mult circ decât adevăr.

Circ din partea lui Dinamo, nu se poate să ne acuze în halul ăla. Suporterii Rapidului au fost extraordinari, o lecție de civilizație. Eu am un trecut la Rapid, normal că m-au aplaudat, iubirea e reciprocă, chiar îl felicit și pe domnul Gâlcă”, a transmis Robert Ilyes. Pentru gruparea din Miercurea Ciuc urmează un duel pe terenul celor de la FC Argeș, care se va disputa sâmbătă, 2 august, de la ora 18:30.