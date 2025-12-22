Robert Ilyeș, discurs furibund după Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: ”Nu am trăit așa o umilință. Unii joacă din gleznă”

ADVERTISEMENT

Ce a spus Robert Ilyeș după întâlnirea Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0. Tehnicianul ciucanilor a fost extrem de dezamăgit și discursul său a fost unul extrem de critic în privința elevilor săi.

Discurs dur al lui Robert Ilyeș după Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

Imediat după care a pus capăt etapei a 21-a, ultima a SuperLigii în anul 2025, Robert Ilyeș a recunoscut diferența de valoare față de adversar, dar s-a arătat nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi.

”Nu am trăit o așa de umilință. Craiova a jucat un fotbal spectaculos, dar mă deranjează atitudinea unor jucători care cred că erau deja cu gândul la vacanță. Poate a fost neputință, dar să te prezinți așa la un meci cu Craiova este ceva de neimaginat.

Valoarea lotului Craiovei și-a spus cuvântul, cam asta e diferența de valoare, dar nu pot să trec cu vederea atitudinea. Fotbalul este bărbătesc, trebuie să sari la cap, să te lupți și să câștigi dueluri, dar când nu pui piciorul…”, a declarat Ilyeș, la .

Ilyeș taie în carne vie la Csikszereda

Extrem de nervos și îngândurat după ultimul joc din 2025, antrenorul noii promovate a anunțat schimbări majore la Csikszereda în această iarnă, fiind total nemulțumit de cum s-a prezentat echipa sa.

”Unii au venit în campionatul României și cred că pot juca din gleznă. Iată că nu e așa. În seara asta nu pot să evidențiezi pe nimeni. , îmi pare rău pentru copil.

Bine că vine vacanța și avem două săptămâni să punem la punct lucrurile și să arătăm o altă față anul viitor. Trebuie să luăm niște decizii dure. Szabo nu va mai face parte din lotul nostru și va fi cazul și altor jucători”, a spus Robert Ilyeș.

Clasament SuperLiga

La încheierea primei părți a sezonului din SuperLiga, după disputarea a 21 de etape, Csikszereda se află pe poziția 14, primul deasupra liniei de retrogradare directă, dar care duce la baraj. Ciucanii au acumulat 16 puncte și la 5 lungi în spatele Unirii Slobozia, formație aflată peste zona barajului.