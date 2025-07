Robert Ilyeș, entuziasmat după debutul lui Csikszereda în SuperLiga: „Am făcut față”

a noului sezon din SuperLiga, iar partida a fost una cu adevărat spectaculoasă, plină cu momente de tot felul. Formația nou promovată a scos un rezultat de egalitate, asta după ce a condus cu scorul de 2-0.

Robert Ilyeș, încântat de jocul echipei sale în duelul cu Dinamo

La debutul pe prima scenă a fotbalului românesc, Csikszereda a făcut un meci bun în fața celor de la Dinamo. Formația antrenată de Robert Ilyes a avut un start furtunos de meci, reușind să marcheze de două ori în 11 minute.

ADVERTISEMENT

Pe parcurs, până la pauză. Partea secundă a continuat să fie spectaculoasă, în ciuda faptului că cele două echipe nu au mai marcat.

Jocul a avut și o întrerupere de 25 de minute, după ce . Organizatorii au remediat problema la nocturnă și partida s-a reluat, însă rezultatul a rămas neschimbat până la final. Antrenorul ciucanilor a tras concluziile după acest meci.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim mulțumiți, am întâlnit o echipă de play-off care a și controlat meciul. Suntem mulțumiți cu acest rezultat. Am reușit prin primele două ocazii să marcăm de două ori, dar ne-am retras. Jucătorii simt momentele când vrei să lași adversarul să joace.

Mă bucur că am reglat la pauză și am reușit să scoatem acest rezultat. Per total am făcut un joc tactic bun, am încercat să închidem spațiile pentru că Dinamo a dictat un ritm prea ridicat pentru noi, dar ne-am ridicat la nivelul jocului și am făcut față.

ADVERTISEMENT

Diferența este incredibilă, orice secundă te poate taxa. Am făcut față împotriva unei echipe foarte bune, știam că au o echipă bună și pe această cale îi felicit pe cei de la Dinamo pentru jocul prestat”, a declarat antrenorul gazdelor la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Incidente la meciul dintre Csikszereda și Dinamo

Suporterii lui Dinamo au avut probleme înainte de partida cu Csikszereda. Deși au epuizat toate cele 125 de bilete puse la dispoziție de organizatori, fanii „câinilor” nu au fost lăsați să intre pe stadion.

Mai mult decât atât, aceștia , care au folosit gaze lacrimogene. și a avut o discuție aprinsă cu reprezentantul jandarmeriei.