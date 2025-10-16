Robert Ilyeș, furios după penalty-ul de 2-2 care a adus un punct echipei lui în Csikszereda – CFR Cluj: „Îl trimiteam cu primul tren direct la Budapesta. Nu pot să accept așa ceva”

Meciul dintre Csikszereda și CFR Cluj s-a jucat joi seară, înainte de runda a 13-a din SuperLiga României. CFR Cluj a condus până în minutul 90+9, când ciucanii au restabilit egalitatea în urma unui penalty. Execuția fotbalistului de la Csikszereda i-a crescut tensiunea pe loc lui Ilyeș, care a avut o reacție fabuloasă la final.

ADVERTISEMENT

Robert Ilyeș, reacție fabuloasă după Csikszereda – CFR Cluj. L-a mustrat pe Paszka, fotbalist ce a înscris pentru 2-2

După un meci nebun, în care CFR Cluj a condus până spre final, . Lorand Paszka, fotbalistul ce dăduse assist la prima reușită, a „arestat” mingea și a decis să-l execute pe Otto Hindrich prin celebra „Panenka”. Goalkeeperul lui CFR Cluj a fost cât pe ce să apere balonul, însă în cele din urmă mingea a intrat în ațe, iar scorul final a fost 2-2. Acest tip de execuție l-a enervat extrem de tare pe Robert Ilyeș, antrenorul ciucanilor, care a avut o reacție fabuloasă la finalul partidei:

„Acum, la cald, accept. Eu când eram jucător nici în antrenament nu îmi permiteam să fac așa ceva. Pentru mine nu se poate așa ceva! Când o echipă muncește o săptămână întreagă și tu bați în asemenea hal, e greu să accept. Plus publicul… Eu gândesc altfel, dar acum normal trebuie să-mi pun fermoar la gură, nu am ce să zic.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Dacă rata?) I-am spus că-l puneam în primul tren și îl trimiteam direct la Budapesta. Nu îmi place să mă joc cu munca echipei. Fiecare jucător este răspunzător de ce face pe teren și răspunde pentru fiecare greșeală. Un penalty se poate rata. Dacă vrei să bați serios și dai într-un colț și apără portarul se poate întâmpla. Dar nu în halul ăsta”, a declarat Robert Ilyeș, conform

Cine a făcut acest tip de execuție cunoscută? Antonin Panenka este o legendă a Cehiei

Numele de Panenka a fost dat chiar după cel ce a avut pentru prima dată atât sânge rece încât să folosească această execuție într-un moment extrem de important.

ADVERTISEMENT

În 1976, finala Campionatului European dintre Cehoslovacia și Germania de Vest s-a terminat cu scorul de 2-2 după prelungiri, iar scorul după penalty-uri a fost 4-3. Fiind în fața titlului european pentru naționala sa, Antonin Panenka a decis să nu șuteze tare și pe colț, ci să tragă ușor, pe centru, ridicând mingea peste legendarul portar Sepp Maier, aducând trofeul pentru prima și ultima dată în Cehoslovacia.