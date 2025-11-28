Robert Ilyes își amendează un jucător după înfrângerea cu Rapid: „Nu poți să te comporți așa!”. Ce a spus despre o revenire la Rapid

ADVERTISEMENT

Primul sezon din istoria echipei din Miercurea Ciuc în prima ligă este unul dificil în continuare, iar spectrul retrogradării este unul ce planează continuu pentru trupa pregătită de Robert Ilyeș.

Robert Ilyeș, supărat după ce Csikszereda a fost umilită de Rapid

Antrenorul echipei Csikszereda a fost supărat pe Anderson Ceara, asta după ce brazilianul a făcut mai multe gesturi teatrale după ce nu a fost lăsat să execute penalty-ul pe care ciucanii l-au avut la meciul cu Rapid. Sud-americanul urmează să fie amendat, conform spuselor lui Ilyeș.

„Am suferit iar o înfrângere dureroasă, ca la Dinamo. Nimic de comentat, am întâlnit o echipă mult mai bună. Sunt mai mult dezamăgit de partea a doua, aproape că ne-au sufocat, nu am ce să zic, este o victorie meritată, trebuie să recunoaștem. Am venit, am jucat deschis, am riscat, știam că au jucători de viteză, eu am cerut, eu sunt responsabil. Am avut momente, chiar în prima repriză, când puteam marca, nu am reușit. În repriza a doua ne-au dat o lecție de fotbal.

Deja este o ierarhie, am explicat, o să primească o amendă usturătoare și asta e. Așa sunt sud-americanii, vor să arate, dar nu merge, afectează imaginea clubului și a mea. Nu se poate! El era al treilea, nu poți să te comporți așa. Am explicat o dată, acum plătește amenda și merge mai departe. (n.r. Despre o posibilă venire la Rapid ca antrenor) Nu vreau să fac speculații, au un antrenor foarte bun, o să vedem ce va fi pe viitor”, a declarat Robert Ilyeș.

Eduard Pap, dezamăgit după eșecul suferit de Csikszereda cu Rapid

Portarul celor de la Csikszereda, Eduard Pap, crede că rezultatul a fost dur, mai ales că trupa sa a evoluat de la egal la egal cu gazdele în prima .

„Din păcate, scorul este puțin prea mare, nu cred că este ceea ce s-a întâmplat în teren, cred că am făcut 70 de minute destul de bune, am venit să jucăm, am riscat și noi. E normal să fii dezamăgit, dar suntem împreună la bine și la greu, trebuie să fim bărbați. Trebuie să câștigăm obligatoriu acasă cu cei de la FC Argeș.

Din păcate, asta e realitatea, trebuie să recunoaștem, afară avem probleme, luăm multe goluri. Este frustrant, dar trebuie să fim puternici, meciul din seara asta e istorie”, a spus și Eduard Pap.