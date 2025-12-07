Robert Ilyes, la capătul puterilor după Csikszereda – FC Argeș 0-2. Antrenorul ciucanilor a răbufnit: „Nu se mai poate continua!”

ADVERTISEMENT

Csikszereda a pierdut un nou meci în SuperLiga. Robert Ilyes și-a vărsat frustrarea la capătul meciului pierdut pe teren propriu cu 0-2 contra celor de la FC Argeș și a spus ce urmează la echipa lui.

Robert Ilyes a răbufnit după Csikszereda – FC Argeș 0-2

Csikszereda a mai înregistrat un eșec în această perioadă, după ce pierduse în Cupă (1-2 cu Oțelul) și în campionat (1-4 cu Rapid). Ciucanii rămân în zona „fierbinte” a clasamentului și după această rundă.

ADVERTISEMENT

Robert Ilyes, , a reacționat dur ca capătul . Tehnicianul a spus că va face o analiză amănunțită în perioada următoare asupra lotului pe care îl are la dispoziție.

„Am întâlnit o echipă mult mai matură, mai stabilă din toate punctele de vedere. Ne-a taxat la prima ocazie serioasă. E o victorie meritată, ştiu ce joacă. Victoria lor nu poate fi contestată. Nu m-au mulţumit câţiva jucători care n-au avut atitudine necesară.

ADVERTISEMENT

Cele 4 puncte erau vitale pentru noi. Îmi doream mai mult, poate sunt unii care-şi doresc puţin şi aici nu ne intersectăm. Zilele viitoare voi face o analiză și trebuie să pun piciorul în prag zilele următoare, că nu se mai poate continua în halul ăsta.

ADVERTISEMENT

Sunt la cald acum, nu vreau să spun ce frustrare am în mine. Încerc să dorm o noapte şi zilele următoare să văd ce soluţii am. Şi eu trebuie să mă gândesc la ce să fac pe viitor”, a spus inițial antrenorul.

De ce crede Robert Ilyes că a pierdut contra lui FC Argeș

Ulterior, Robert Ilyes a mărturisit ce a considerat că a condus la meciul pierdut cu FC Argeș. Antrenorul a pus eșecul pe seama diferenței de valoare, dar și a lipsei a patru titulari.

ADVERTISEMENT

„Asta e realitatea şi diferenţa de valoare dintre cele două cluburi se vede la jucători, la nivelul lor. Se poate întâmpla. Nu e vreo scuză că ne-au lipsit patru titulari că lotul trebuie să dea mai mult. Nu am găsit soluţiile de a pasare între linii, că Argeşul a făcut un joc foarte bun. Nu le putem lua meritul”, a mai punctat tehnicianul român.

Cum vede Robert Ilyes meciurile următoare cu CFR Cluj și U Craiova

Pentru Csikszereda, anul 2025 se încheie cu două meciuri infernale. Ciucanii vor juca înaintea Crăciunului în deplasare și cu CFR Cluj, dar și cu U Craiova. Robert Ilyes a spus ce reprezintă cele două partide pentru viitorul echipei sale.

„Avem două meciuri dificile cu Craiova şi CFR. Vedem cum le gestionăm şi în ianuarie, cu conducerea, să vedem ce decizii luăm. La cald nu vreau să spun mai multe. Să treacă zilele şi să luăm decizii bune.

Sunt foarte supărat şi, dacă intram în vestiar, luam decizii pe care le regretam. Încerc să mă calmez, să dorm şi zilele următoare voi lua o decizie clară”, a mai spus antrenorul ciucanilor.