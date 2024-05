Robert Ilyeș o să-și pună-n cap comunitatea maghiară de la Csikszereda! Declarația incredibilă despre fotbaliștii unguri de la echipa sa: „Asta ne ține pe loc”

. „Câinii” vor evolua în primul eșalon și sezonul viitor, după ce au învins cu 2-0 în partida tur.

Robert Ilyeș, după Csikszereda – Dinamo 0-0: „Rămân totuși cu amintirea meciului de la București”

La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, Robert Ilyeș, antrenorul gazdelor, s-a arătat mulțumit pentru evoluția elevilor săi, chiar dacă nu au reușit să marcheze.

„Din păcate, rămânem doar cu felicitările. Chiar pot să spun că am făcut un meci foarte bun împotriva unei echipe care, totuși, este cu un nivel peste noi.

Rămân totuși cu amintirea meciului de la București, unde 90% a câștigat publicul, pentru că diferența de valoare nu a fost mare.

Sunt mândru de băieții mei, au dat totul. În momentul de față, au dat maximul. Am pierdut doi jucători foarte importanți în prima repriză, a trebuit să fac două schimbări. Poate și asta a fost o cauză. Mai sunt momente din astea în fotbal, mai triste”, a declarat Robert Ilyeș.

Robert Ilyeș, nemulțumit de politica clubului

Antrenorul lui Csikszereda este nemulțumit că nu poate aduce ce jucători își dorește și că în lot .

„Trebuie să acceptăm și să ridicăm capul pentru anul viitor. Nu îmi dau seama ce e de făcut în viitor și eu îmi doresc mai mult. Ne ține pe loc concepția clubului, bazată doar pe academie.

Eu trebuie să mă adaptez, și eu aș vrea mai mult. Sunt încă la început de drum, mă bucur că pot să profesez. Sunt fericit pentru că lucrez cu asemenea băieți care au făcut un meci atât de bun contra Dinamo.

Pot spune că am fost chiar peste cei de la Dinamo, dar, din păcate, meciul de la București a decis soarta acestei calificări”, a mai declarat Robert Ilyeș.

Se va lupta Csikszereda la promovare sezonul viitor?

Întrebat dacă se va bate pentru promovarea în SuperLiga în sezonul viitor, Robert Ilyeș a declarat că are nevoie de susținerea clubului și de investiții pentru a spera la o astfel de performanță.

„Așteptările de promovare depind și dacă va rămâne tot lotul. Vara trecută, când am venit, au plecat 10 jucători, a trebuit să construiesc o echipă nouă. Am avut și un început de campionat mai greu, au venit și jucători noi pe parcurs, dar încet-încet am încercat să imprim filosofia de joc.

Îmi doresc mult mai mult. Mentalitatea mea este de învingător, dacă mă ajută și clubul, vom face lucruri și mai mari”, a declarat Robert Ilyeș, după Csikszereda – Dinamo 0-0.