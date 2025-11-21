Robert Ilyeș, savuros când a fost întrebat de duelul cu Rapid: ”Vă rog să nu mă provocați”

ADVERTISEMENT

Robert Ilyeș s-a bucurat de victoria din partida Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1, a treia a ciucanilor în SuperLiga, însă gândul său este deja la următorul joc. Nou promovata va evolua în Giulești, împotriva Rapidului.

Reacție spumoasă a lui Robert Ilyeș înainte de Rapid – Csikszereda

Imediat după încheierea întâlnirii care a deschis etapa a 17-a din SuperLiga, antrenorul formației Csikszereda, Robert Ilyeș, a avut o reacție sinceră când a fost întrebat despre jocul cu Rapid din runda viitoare.

”Vă rog să nu mă provocați, știți unde mă duc. E greu în momentul de față să vorbesc. Mă duc acasă. Este o presiune imensă pentru mine și nu vreau să declar nimic, credeți-mă”, a spus Ilyeș, conform .

Meciul dintre Rapid și Csikszereda va deschide etapa cu numărul 18 a SuperLigii. Partida este programată vineri, 28 noiembrie, de la ora 20:30, și este una specială pentru Robert Ilyeș, care a îmbrăcat tricoul giuleștenilor în perioada 2002-2005.

Robert Ilyeș, pus pe glume după Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1

Vorbind despre , tehnicianul ciucanilor a mărturisit că în multe momente nu a văzut ce se întâmplă pe teren din cauza ceții.

”Știam că vom întâlni o echipă care pierde foarte greu. Slobozia este o echipă foarte incomodă. Nu te lasă să primești mingea, pun presiune. A venit și ceața asta, jumătate de meci nu l-am văzut. Mă bucur pentru cele 3 puncte. Am meritat victoria.

Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are niște calități tehnice extraordinare. Așa sunt brazilienii. El are potențial foarte mare. E greu cu brazilienii. Dacă ar putea să dea cu 20% mai mult… Este cu mult peste nivelul echipei noastre. Este un jucător foarte valoros. Are o ultimă pasă…

(n.r. – despre ) Eduard Pap a încercat să respingă, a ieșit bine, dar nu avem ce să facem. Jucătorul lor a avut o execuție extraordinară. Mă bucur că echipa a avut reacție după”, a declarat Robert Ilyeș.

Clasament SuperLiga

În urma victoriei cu Unirea Slobozia, nou promovata Csikszereda a trecut peste Petrolul Ploiești în clasament și a urcat pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu CFR Cluj.

Program Csikszereda în 2025

Formația din Miercurea Ciuc visează să scape și de locurile care duc la baraj până se va încheia 2025. Csikszereda mai are de jucat 4 partide în Superliga până la la finalul anului, iar programul este următorul: