Sport

Robert Ilyeș, savuros când a fost întrebat de duelul cu Rapid: ”Vă rog să nu mă provocați”

Robert Ilyeș a avut o reacție care a stârnit zâmbete la finalul meciului Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Ce a putut spune antrenorul ciucanilor despre duelul cu Rapid din etapa a viitoare.
Traian Terzian
21.11.2025 | 21:55
Robert Ilyes savuros cand a fost intrebat de duelul cu Rapid Va rog sa nu ma provocati
ULTIMA ORĂ
Robert Ilyeș, reacție virală când a fost întrebat de întâlnirea cu Rapid. Sursă foto: Zoltan Pal/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Robert Ilyeș s-a bucurat de victoria din partida Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1, a treia a ciucanilor în SuperLiga, însă gândul său este deja la următorul joc. Nou promovata va evolua în Giulești, împotriva Rapidului.

Reacție spumoasă a lui Robert Ilyeș înainte de Rapid – Csikszereda

Imediat după încheierea întâlnirii care a deschis etapa a 17-a din SuperLiga, antrenorul formației Csikszereda, Robert Ilyeș, a avut o reacție sinceră când a fost întrebat despre jocul cu Rapid din runda viitoare.

ADVERTISEMENT

”Vă rog să nu mă provocați, știți unde mă duc. E greu în momentul de față să vorbesc. Mă duc acasă. Este o presiune imensă pentru mine și nu vreau să declar nimic, credeți-mă”, a spus Ilyeș, conform Digi Sport.

Meciul dintre Rapid și Csikszereda va deschide etapa cu numărul 18 a SuperLigii. Partida este programată vineri, 28 noiembrie, de la ora 20:30, și este una specială pentru Robert Ilyeș, care a îmbrăcat tricoul giuleștenilor în perioada 2002-2005.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

Robert Ilyeș, pus pe glume după Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1

Vorbind despre victoria pe care formația sa a obținut-o în fața celor de la Unirea Slobozia, tehnicianul ciucanilor a mărturisit că în multe momente nu a văzut ce se întâmplă pe teren din cauza ceții.

ADVERTISEMENT
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de...
Digisport.ro
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!

”Știam că vom întâlni o echipă care pierde foarte greu. Slobozia este o echipă foarte incomodă. Nu te lasă să primești mingea, pun presiune. A venit și ceața asta, jumătate de meci nu l-am văzut. Mă bucur pentru cele 3 puncte. Am meritat victoria.

Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are niște calități tehnice extraordinare. Așa sunt brazilienii. El are potențial foarte mare. E greu cu brazilienii. Dacă ar putea să dea cu 20% mai mult… Este cu mult peste nivelul echipei noastre. Este un jucător foarte valoros. Are o ultimă pasă…

ADVERTISEMENT

(n.r. – despre golul marcat de la jumătatea terenului) Eduard Pap a încercat să respingă, a ieșit bine, dar nu avem ce să facem. Jucătorul lor a avut o execuție extraordinară. Mă bucur că echipa a avut reacție după”, a declarat Robert Ilyeș.

Clasament SuperLiga

În urma victoriei cu Unirea Slobozia, nou promovata Csikszereda a trecut peste Petrolul Ploiești în clasament și a urcat pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu CFR Cluj.

Robert Ilyeș Rapid clasament SuperLiga

Program Csikszereda în 2025

Formația din Miercurea Ciuc visează să scape și de locurile care duc la baraj până se va încheia 2025. Csikszereda mai are de jucat 4 partide în Superliga până la la finalul anului, iar programul este următorul:

  • Rapid – Csikszereda (etapa 18)
  • Csikszereda – FC Argeș (etapa 19)
  • CFR Cluj – Csikszereda (etapa 20)
  • Universitatea Craiova – Csikszereda (etapa 21)
Cole Palmer a suferit cea mai stupidă accidentare posibilă! Starul lui Chelsea va...
Fanatik
Cole Palmer a suferit cea mai stupidă accidentare posibilă! Starul lui Chelsea va rata meciurile cu Barcelona și Arsenal
Rezultate SuperLiga, etapa 17. FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2. Ocazii mari de...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2. Ocazii mari de ambele părți în repriza secundă
Fostul selecționer al României, prezență neașteptată la FC Argeș – Universitatea Craiova
Fanatik
Fostul selecționer al României, prezență neașteptată la FC Argeș – Universitatea Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!