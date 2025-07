Robert Ilyes și-a luat la țintă jucătorii după Unirea Slobozia – Csikszereda 6-1: „Naivitate. Poate nu suntem pregătiți pentru prima ligă”

Deși ciucanii au deschis scorul la Clinceni, formația lui Andrei Prepeliță s-a descătușat după ce adversarii au rămas în inferioritate numerică. Ialomițenii au înscris de 6 ori și au ratat numeroase ocazii, însă Robert Ilyes a vorbit despre prestația bună a echipei sale din prima repriză și a numit-o pe Unirea Slobozia „echipă mică”.

ADVERTISEMENT

Robert Ilyes, declarații surprinzătoare după Unirea Slobozia – FK Csikszereda 6-1: „Echipele mici te taxează”

Cu toate că nimeni nu-l poate contrazice pe antrenorul ciucanilor că Unirea Slobozia nu ar fi o echipă mică, declarația sa vine, totuși, într-un moment inoportun al echipei sale. Formația antrenată de

Csikszereda a deschis scorul la Clinceni, în urma unui penalty, însă eliminarea lui Raul Palmeș a dezechilibrat jocul, iar fundașul nu a scăpat de criticile antrenorului său: „Nu putem comenta nimic. Am fost o echipă foarte naivă. Văzând starea gazonului, chiar am zis să nu riscăm să pasăm în zona centrală, unde era teren mocirlos. Dar am luat primul gol pe construcția noastră, o greșeală ce putea fi evitată.

ADVERTISEMENT

Plus alta, eliminarea lui Raul. Nu înțeleg să ai o asemenea intrare, cu ambele picioare, în careu. E o chestiune de naivitate. La golul doi, n-am avut responsabilitate. Nimeni nu se aștepta la scorul ăsta, am fost foarte compacți în apărare, ei nici măcar n-au tras vreun șut la poartă în prima repriză. Apoi, după pauză, normal, am încercat să punem presiune pe ei, am riscat.

E responsabilitatea mea, le-am spus jucătorilor că n-avem ce pierde. 1-2, 1-3, 1-4, până la urmă se dau trei puncte, unul sau niciunul la fotbal. Acum mi-am dat seama că poate nu suntem pregătiți pentru prima ligă sau poate nu avem jucători. Împreună cu cei din conducere, trebuie să vedem cum mergem mai departe. Știam că Unirea Slobozia e o echipă pragmatică, fără riscuri, care joacă la rezultat. Acum, i-a ieșit totul, la orice șut pe poartă a fost gol. Mergem acasă și analizăm toată situația.

ADVERTISEMENT

Aici deja vorbim de valoarea jucătorilor. Etapa trecută am avut 13 jucători fară experiență la nivelul primei ligi. E foarte greu când vii de la Liga 2, unde adversarii au cinci ocazii și îți dau doar un gol. Aici, cu o echipă mică, pentru că nu putem spune că e ca FCSB, Dinamo, Craiova, te taxează. Nu poți să îi dai asemenea cadouri”, a declarat Robert Ilyes, conform

ADVERTISEMENT

Csikszereda pierde din nou puncte după ce deschide scorul

Și în partida din prima etapă, împotriva lui Dinamo, ciucanii au deschis scorul foarte rapid în meci. Mai mult decât atât, formația lui Robert Ilyes și-a dublat rapid avantajul, însă „câinii” au reușit să restabilească egalitatea până la pauză.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru ei, meciul s-a reluat și a putut fi încheiat fără ca problema să revină.