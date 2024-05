FK Csikszereda s-a deplasat la București pentru . Politic a ieșit la rampă, înscriind o dublă, prin care dinamoviștii au făcut un pas uriaș spre menținerea în SuperLiga.

Robert Ilyes, speranțe pentru returul barajului după Dinamo – Csikszereda 2-0: „Jucăm acasă, nu avem nimic de pierdut“!

Robert Ilyeș a declarat care au fost cauzele pentru care s-a produs căderea de încredere a miercurenilor. Tehnicianul lui Csikszereda a spus că va realiza schimbări pentru meciul retur, cu speranța unei întoarceri de scor.

ADVERTISEMENT

„Pot să spun că am început jocul puțin temători. S-a văzut presiunea publicului pe jucătorii mei. Primele 20-25 de minute ne-au presat tare. Am ieșit din presiunea lor, după minutul 30 am echilibrat puțin partida. Am fost cât de cât în joc.

Ca intensitate a jocului, a fost puțin peste nivelul Ligii a 2-a, dar ne-am adaptat. În schimb, am observat că jucătorii mei, mai ales a doua parte, cred că au cedat puțin mental.

ADVERTISEMENT

Doi jucători, la care nu am întâmpinat până acum probleme musculare, mi-au spus că au avut crampe pe tot corpul, care îmi dau de gândit. Cred că din această cauză am pierdut încrederea, după și golul doi, am încercat să jucăm..

Am avut câteva ocazii, dar din păcate, la acest nivel, dacă ai o situație și nu marchezi, e greu să intri în joc. Dacă marcam un gol, poate puteam avea speranțe mai mari pentru jocul de acasă“, a spus Robert Ilyeș la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Laude pentru Denis Politic

Tehnicianul lui Csikszereda l-a lăudat pe dinamovistul Denis Politic, care a reușit o dublă de senzație. Mijlocașul „câinilor“ a părut că este mult peste nota echipei, iar Robert Ilyeș l-a nominalizat pentru performanțele sale.

„A făcut diferența un jucător care se vede că are calitate. La nivelul ăsta, deja se vede. Dacă îi dai spațiu unui jucător cu calitate tehnică, se vede. Tot jocul lui Politic a fost senzațional, un jucător foarte bun, a făcut diferența“, a spus Robert Ilyeș.

ADVERTISEMENT

Ilyeș și-a felicitat jucătorii

Robert Ilyeș spune că și-a felicitat jucătorii după meci, chiar dacă au pierdut manșa tur a barajului. Tehnicianul nu caută alibiuri pentru înfrângere, deoarece toți jucătorii au oferit tot ceea ce puteau, iar Dinamo a fost net superioară.

„Am intrat în vestiar, am felicitat echipa, fiecare a jucat, au dat cât au putut. Trebuie să recunoaștem nivelul nostru, să fim realiști. Dinamo are jucători mult mai valoroși. Fiecare a încercat cât a putut și au dat maxim.

N-am ce să le reproșez băieților. Vine meciul următor, încercăm să schimbăm structura, jucăm acasă, nu mai avem nimic de pierdut“, a mai spus tehnicianul lui FK Csikszereda, Robert Ilyeș.

Atmosfera a contat decisiv

, întrucât pe stadion au fost 31.123 de fani. Ultimul baraj, cel cu FC Argeș, terminat cu 6-1 pentru Dinamo, a strâns abia 20.000 de fani.

„S-a văzut presiunea publicului, a contat foarte mult. Dacă nu jucam pe Național Arena, poate arătam și noi altfel. Când îți cântă 30.000 de spectatori în spate, normal că simți energia, nu simți oboseală. Publicul te împinge la victorie“, a mai spus tehnicianul lui Csikszereda.