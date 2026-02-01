Robert Ilyeș, tranșant după eșecul cu FCSB. „Sunt frustrat! Rar o mai prinzi în asemenea hal”

ADVERTISEMENT

Csíkszereda s-a văzut învinsă de FCSB pe Arena Națională. Ciucanii au cedat cu scorul de 0-1 pe cel mai mare stadion al țării, iar Robert Ilyeș, antrenorul nou-promovatei, este de părere că echipa sa a ratat o șansă importantă, întrucât i-a prins pe roș-albaștri într-un moment mai slab. Mai mult, tehnicianul a acuzat și arbitrajul.

Csíkszereda i-a dat bătăi de cap campioanei României

FCSB s-a chinuit serios în meciul cu Csíkszereda. Campioana României s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, și rămâne cu șanse la calificarea în play-off-ul SuperLigii României. David Miculescu a înscris unicul gol al partidei, în timp ce Florin Tănase a ratat o lovitură de la 11 metri.

, iar jucătorii celor două echipe au avut mari dificultăți în a construi faze de atac, având în vedere condițiile meteo. Meciul a fost unul de luptă, iar în final echipa lui Elias Charalambous a avut câștig de cauză.

Robert Ilyeș, dezamăgit după FCSB – Csíkszereda 1-0. Antrenorul ciucanilor, reproșuri pentru arbitraj

Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csíkszereda, s-a plâns de arbitraj la finalul meciului cu FCSB. Tehnicianu este de părere că centralul nu a fluierat cu aceeași unitate de măsură. În plus, acesta consideră că elevii săi puteau produce surpriza pe Arena Națională.

„Din păcate, teren impracticabil pentru ambele echipe. S-a jucat mai mult la bătaie, la o luptă crâncenă, mai ales la mijlocul terenului, din care FCSB a ieșit învingătoare și a obținut cele trei puncte.

Și ei veneau după meciul cu Fenerbahce, unde au făcut un efort foarte mare. Nu au avut nici ei prospețime. Rar mai prinzi FCSB în asemenea hal ca astăzi. Poate puteam să legăm mai mult jocul. Din păcate, a trebuit să ieșim doar cu mingi lungi, la bătaie.

Am avut și situațiile noastre. Mă supără că au avut un portar fără experiență și nu am șutat mai mult la poartă. Când am pus presiune, au ieșit niște clinciuri. Sunt puțin supărat, pentru că poate speram mai mult astăzi de la echipa mea. Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei, dar sunt frustrat.

Nu sunt de acord cu unele decizii. Sunt niște decizii ale arbitrilor când se dă prea mult pentru FCSB, prea multe simulări. Eu, ca antrenor, nu sunt de acord. Păcat, pentru că sunt fotbaliști cu calități foarte bune, poate cei mai buni din România.

Îmi reproșez cel mai mult golul primit. S-a fluierat așa, la un strigăt, fault, și de acolo a ieșit golul, din faza a doua. Nu poate să mă contrazică nimeni, aici nu sunt de acord. Nu contest victoria FCSB-ului, Doamne ferește, dar sunt momente când și arbitrii trebuie să judece la fel. Nu contează că noi suntem echipă mică și ei sunt echipă mare. Am pierdut la o singură greșeală a noastră. Din păcate, nu am luat niciun punct”, a declarat Robert Ilyeș, la