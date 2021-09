Róbert Kertész șochează înainte de Blood Fight League: “Am fost antrenat de un mare sportiv aflat în scaun cu rotile. Îi sunt infinit recunoscător!”

Dacă va câștiga, victoria o va închina primului său antrenor, György Sandor, campion mondial 2* Kick-Box, cel care l-a antrenat 15 ani dintr-un scaun cu rotile. Toți sportivii de performanță își respectă antrenorii și, în special, pe primul avut.

Luptătorul de MMA, Robert Kertész însă, îl venerează pe al său: ca antrenor, ca sportiv de performanță și om greu încercat în viață

“Aveam 11 ani când l-am cunoscut pe György Sandor. Luptam deja de câțiva ani, respectiv de la 4 ani. Tatăl meu avea o relație bună cu el și speram ca într-o zi să mă antreneze.

Campion mondial 2* kick-Bbx, György Sandor a ajuns la 20 și ceva de ani într-un scaun cu rotile, la scurt timp după ce cunoscuse succesul. Ei bine, din acel scaun cu rotile m-a antrenat și pe mine.

Am fost antrenat de un mare sportiv aflat în scaun cu rotile… Eu practicam lupte și eram interesat de box, k -1 și arte marțiale mixte. Întrebam mereu când pot merge la el să mă antreneze, dar mi se spunea că sunt prea mic. Într-un final, antrenorul György Sandor a spus că dacă îmi doresc atât de mult de mult pot să vin, dar să nu mă sperii că voi fi singurul copil din sală.

Așadar, la 11-12 ani am început să mă antrenez cu tatăl meu și cu György Sandor, un adevărat maestru… antrenorul care a ajuns să-mi fie un al doilea tată! Ei m-au învățat, educat și crescut”, își începe mărturisirea tulburătoare Robert Kertész.

Din acel moment, Robert a rămas fidel antrenorului său. Și, probabil, maestrul său l-ar fi pregătit și-n ziua de astăzi, dacă în iarna anului trecut, în urma unei boli nemiloase, acesta nu ne-ar fi părăsit pentru totdeauna.

“Îmi amintesc de prima mea pregătire cu el și cuvintele sale: “băiat luptător”. Atunci, am simțit amândoi că acela este momentul de început al unui lucru măreț. Și, așa a fost!

György Sandor m-a învățat foarte multe în cei 14-15 ani cât m-a antrenat. M-a învățat să joc șah, să gătesc, onoarea, cinstea, rezistența și tot ce știa el despre lupte și MMA.

Dar cel mai important, m-a învățat să nu renunț niciodată, să nu mă plâng și să dau tot ce am mai bun din mine! Îmi spunea > Alteori, înainte de meci, venea și îmi șoptea >, după care porneam împreună spre arenă zâmbind!

O dată sau de două ori mi-a șoptit că sunt cel mai “calificat student al său”, lucru mare având în vedere că a crescut mulți campioni!

Lui György Sandor îi sunt infinit recunoscător și îi mulțumesc pentru tot, atât pentru ajutorul său în viață, cât și pentru ani de succes în sport!

Din păcate, după o lungă boală, György Sandor a murit în decembrie anul trecut. În suflet însă, el va fi mereu alături de mine”, mărturisește Róbert Kertész.

Robert practică lupte de la 4 ani, iar de la 12 ani s-a apucat de MMA. Palmaresul său este frumos și arată munca și dăruirea din spate.

Este deținător al titlului de campion mondial la kempo, juniori;

Campion maghiar la lupte;

La WMMA a ajuns în primii 8;

Are două victorii la Pro MMA.

Astăzi, luptătorul este antrenor de MMA și este pasionat de masaj însă, principala sa preocupare este pregătirea pentru luptele sale din cușcă.

“Pentru mine sportul este prioritar. Am crescut făcând sport, asta este ceea ce îmi place și voi face și pe viitor. Eu nu mă duc la petreceri cu prieteni, nu beau și prefer să mă antrenez. Am 5 antrenamente pe săptămână de câte 3-4 ore pe zi. Dau tot ce am mai bun și privesc munca și antrenamentele cu seriozitate.

Probabil, de aceea, în momentul în care cușca se închide și începe lupta eu mă simt calm. Lupta în sine îmi aduce liniște, am temele făcute și sunt antrenat.

Vă spun, MMA-ul este mai mult decât și-ar imagina unii. Datorită acestui sport am învățat ce înseamnă onoarea, corectitudinea și respectul, rezistența și foarte multe alte lucruri pozitive”, spune luptătorul.

Pe 25 septembrie, Robert va lupta în piramida , din Timișoara. Este prima ediție a Galei BFL, iar premiul de 10.000 de euro este cel mai mare pus vreodată la bătaie într-o Gală MMA, în România.

La Gală, în sală, vor fi prezente staruri și campioni, Brad “One Punch” Pickett și Luke Barnatt, cât și alți luptători din străinătate.

“Sper să fie o luptă corectă, fără accidente. Le doresc fighterilor succes, dar sper ca soarta să fie în favoarea mea. Voi lupta cu gândul la antrenorul meu și la părinții mei, care m-au sprijinit toată viața ca să ajung unde sunt acum. Voi da totul pentru a câștiga!”, spune Robert Kertész.