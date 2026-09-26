Sport

Dezvăluire incredibilă despre Lewandowski! A refuzat să iasă de pe teren și i-a stricat planul selecționerului Poloniei

Presa din Polonia a scos la iveală faptul că Robert Lewandowski ar fi refuzat debutul unui fotbalist pentru naționala Poloniei. Atacantul ar fi refuzat să iasă de pe teren, deși antrenorul intenționa să-l schimbe.
Gabriel Neagu
26.09.2026 | 09:00
Dezvaluire incredibila despre Lewandowski A refuzat sa iasa de pe teren si ia stricat planul selectionerului Poloniei
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Robert Lewandowski a refuzat sa iasa de pe teren pentru ca Czubak sa debuteze. sursa foto: colaj fanatik / hepta
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România va întâlni Polonia în etapa 3 din Liga Națiunilor, pe Narodowy Stadion, din Varșovia. Cu doar 7 zile înaintea partidei, tensiunea devine apăsătoare în vestiarul ”vulturilor albi”.

Robert Lewandowski ar fi refuzat debutul unui fotbalist

Totul s-a întâmplat la începutul lunii iunie, înaintea Cupei Mondiale. La amicalul Poloniei contra Nigeriei, 2-2, Jan Urban ar fi decis să îi ofere debutul la națională lui Karol Czubak. Atacantul lui Motor Lublin a avut un sezon foarte bun, reușind să marcheze 18 goluri în 33 de meciuri.

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Totuși, planurile selecționerului au fost încurcate de Robert Lewandowski. Vedeta naționalei ar fi refuzat să părăsească terenul de joc pentru a-i oferi șansa lui Czubak.

”Czubak trebuia să aibă 30 de minute la dispoziție, dar Robert Lewandowski a refuzat, dorind să rămână pe teren. O schimbare trebuia făcută în minutul 60, iar Czubak aștepta să intre pe teren. Antrenorul s-a uitat la Robert, iar acesta i-a făcut semn «calmează-te»”, a dezvăluit jurnalistul polonez Sebastian Staszewski, pentru publicația Meczkyi.

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În cele din urmă, Karol Czubak a debutat, dar în minutul 89 și nu pe poziția sa. Antrenorul Jan Urban a făcut un artificiu, introducându-l în locul mijlocașului lui Inter Milano, Piotr Zielinski.

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Czubak nu a fost selecționat pentru Liga Națiunilor

Problemele pentru atacantul lui Motor Lublin nu s-au oprit la incidentul din meciul cu Nigeria. Jan Urban i-a surprins pe fanii polonezi când a decis să nu îl selecționeze pe Karol Czubak pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

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Totuși, pe lista selecționaților se află vedeta Robert Lewandowski, dar și Adrian Benedyczak. Fostul atacant al Parmei face parte din lotul Poloniei, însă nu va putea evolua, fiind accidentat.

Următoarea șansă pentru Karol Czubak să fie selecționat la naționala Poloniei va fi abia în luna noiembrie. Atunci, ”vulturii albi” vor juca contra României – 14 noiembrie și Suediei – 17 noiembrie

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Robert Lewandowski a analizat echipele din Liga Națiunilor

Polonia a retrogradat în grupa B valorică a Ligii Națiunilor și va întâlni Bosnia, România și Suedia. Înaintea începerii noii ediții, liderul ”vulturilor albi” a analizat nivelul adversarelor. Robert Lewandowski crede că se pot lupta de la egal la egal cu orice națională din Grupa B:

”Acestea sunt echipe de nivelul nostru (n.r. – Suedia, România și Bosnia). Faptul că am fost anterior în Divizia A era peste posibilitățile Poloniei”,  a spus, miercuri, atacantul Poloniei, potrivit Meczkyi.

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