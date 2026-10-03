Robert Lewandowski a „explodat” la adresa contestatarilor după „hat-trick-ul” contra României! „Naționala are nevoie de mine”

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Robert Lewandowski (38 de ani) a avut o prestație extraordinară contra României. Experimentatul atacant a reușit să marcheze de trei ori după ce a provocat eliminarea lui Radu Drăgușin, iar Polonia s-a impus cu 6-0 contra „tricolorilor”. Fotbalistul lui Chicago Fire a reacționat la finalul partidei din Liga Națiunilor.

Robert Lewandowski, prima reacție după „hat-trick-ul” înscris contra României

În minutul 23 al partidei dintre Polonia și România, Robert Lewandowski a căzut în careu după un duel cu Radu Drăgușin, iar fundașul român a fost eliminat și gazdele au beneficiat de o lovitură de la 11 metri. Experimentatul atacant a transformat penalty-ul, iar în repriza secundă a mai reușit să înscrie de două ori, stabilind scorul final, 6-0, în minutul 86.

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După finalul meciului, atacantul a subliniat faptul că încă are nevoie de el. „Sunt foarte fericit pentru hat-trick și pentru victoria categorică. M-am simțit bine la antrenamente, mi-am recăpătat forța. Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Pauza mi-a prins bine, am făcut câteva antrenamente și era clar că îmi reveneam la forma mea. Se vede că echipa națională are încă nevoie de Lewandowski. Nu doar pentru poziționarea în careu și pentru spiritul de luptă, ci și pentru că marchez constant.

Încă de la început, astăzi a fost exact așa cum trebuia să fie. Fiecare gol marcat pe acest stadion este ceva special, un vis devenit realitate pentru mine. Sunt foarte fericit pentru aceste goluri. După primul gol ne-am mai relaxat puțin și ne-a lipsit oarecum dorința de a mai înscrie. Trebuia să accelerăm jocul, aveam foarte mult spațiu. Acum, încrederea băieților va crește”, a afirmat acesta pentru postul . Lewandowski a ajuns la , care a devenit „victima” sa preferată.

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Robert Lewandowski ratează meciul Bosnia – Polonia

Luni seară, de la ora 21:45, când România întâlnește Suedia la București, Polonia va evolua în Bosnia, însă Robert Lewandowski nu va fi prezent pe gazon. Atacantul va fi suspendat din cauza cartonașului galben încasat în prima repriză a meciului cu România și nu are de gând să se deplaseze în Bosnia.

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„E păcat că voi fi suspendat, mai ales după acest hat-trick. Nu știu dacă are vreun rost să merg. Aceste călătorii nu sunt chiar atât de ușoare după atâția ani. La ce bun să fiu cu băieții? Nu știu dacă antrenorul se va gândi măcar la asta. Mă îndoiesc că are vreun sens”, a afirmat atacantul.