Robert Lewandowski a semnat cu un gigant din China după ce a plecat de la FC Barcelona!

Gabriel-Alexandru Ioniță
24.05.2026 | 16:15
Robert Lewandowski (37 de ani) și-a încheiat înțelegerea cu FC Barcelona la finalul acestui sezon, iar la scurt timp a semnat un nou contract. Este vorba însă despre un acord de publicitate. Atacantul polonez a devenit astfel imaginea unui brand auto din China, cu o amploare din ce în ce mai mare în ultimul timp la nivel internațional.

Chery a început să se dezvolte de ceva timp din ce în ce mai mult și să pătrundă inclusiv pe piața din Europa, în special chiar în Spania. Marca asiatică reprezintă în acest moment unul dintre cei mai puternici „jucători” chinezi la nivel mondial în ceea ce privește construcția de automobile plug-in hybrid. În Europa, mărcile care reprezintă cel mai bine acest producător sunt Omoda-Jaecoo și Ebro, cel din urmă fiind chiar brand spaniol.

De asemenea, se preconizează ca în viitorul apropiat pe „Bătrânul continent” să ajungă și mărci precum EXLANTIX sau Jetour. Așadar, Robert Lewandowski este de acum ambasador global al celor de la Chery, după cum chiar reprezentanții companiei chineze au informat prin intermediul unui comunicat de presă: „Bun venit, Robert Lewandowski, în Familia Chery ca Ambasador Global al Brandului Chery. Un sportiv de talie mondială. Un familist. Un erou pentru milioane de oameni. Împreună, începem o nouă călătorie. Eroul. Pentru familie”. 

Ce cadou a primit Robert Lewandowski cu această ocazie

Încă dinainte ca acest parteneriat să fie anunțat oficial, Robert Lewandowski a primit de la Chery un cadou de marcă. Chinezii i-au trimis încă de pe când se afla la FC Barcelona poate cel mai emblematic model al lor de până acum, respectiv Tiggo 9, un SUV premium cu motor de 4.8 litri, plug-in hybrid, de 428 de cai putere.

Starul polonez a fost surprins conducând acest model pe străzile din Barcelona chiar înainte de a juca ultimul său meci în fața suporterilor de pe „Camp Nou”. Mașina respectivă reprezintă echivalentul lui Ebro S900, modelul de top al companiei spaniole, cu un preț de achiziție în prezent de aproximativ 50.000 de euro, informează jurnaliștii iberici de la Marca. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
