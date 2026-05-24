Robert Lewandowski a semnat cu un gigant din China după ce a plecat de la FC Barcelona!

Robert Lewandowski (37 de ani) și-a încheiat înțelegerea cu FC Barcelona la finalul acestui sezon, iar la scurt timp a semnat un nou contract. Este vorba însă despre un acord de publicitate. Atacantul polonez a devenit astfel imaginea unui brand auto din China, cu o amploare din ce în ce mai mare în ultimul timp la nivel internațional.

Robert Lewandowski a semnat cu un brand auto din China după despărțirea de FC Barcelona

Chery a început să se dezvolte de ceva timp din ce în ce mai mult și să pătrundă inclusiv pe piața din Europa, în special chiar în Spania. Marca asiatică reprezintă în acest moment unul dintre cei mai puternici „jucători” chinezi la nivel mondial în ceea ce privește construcția de automobile plug-in hybrid. În Europa, mărcile care reprezintă cel mai bine acest producător sunt Omoda-Jaecoo și Ebro, cel din urmă fiind chiar brand spaniol.

De asemenea, se preconizează ca în viitorul apropiat pe „Bătrânul continent” să ajungă și mărci precum EXLANTIX sau Jetour. Așadar, Robert Lewandowski este de acum ambasador global al celor de la Chery, după cum chiar reprezentanții companiei chineze au informat prin intermediul unui comunicat de presă: „Bun venit, Robert Lewandowski, în Familia Chery ca Ambasador Global al Brandului Chery. Un sportiv de talie mondială. Un familist. Un erou pentru milioane de oameni. Împreună, începem o nouă călătorie. Eroul. Pentru familie”.

Welcome Robert Lewandowski the CHERY Brand Global Ambassador to the CHERY Family.

A world-class athlete. A family man.

A hero trusted by millions.

Together, we begin a new journey.

The Hero. For Family. — Chery International (@CheryAutoCo)

Ce cadou a primit Robert Lewandowski cu această ocazie

Încă dinainte ca acest parteneriat să fie anunțat oficial, Robert Lewandowski a primit de la Chery un cadou de marcă. Chinezii i-au trimis încă de pe când se afla la poate cel mai emblematic model al lor de până acum, respectiv Tiggo 9, un SUV premium cu motor de 4.8 litri, plug-in hybrid, de 428 de cai putere.

„Every journey is for those we cherish most. True protection isn’t just a promise—it’s built into every detail of the TIGGO 9.

📅 April 26 Witness CHERY Ultimate Safety Discovery Tour: The TIGGO 9 Three-Vehicle Collision Test. „ … — Chery International (@CheryAutoCo)

Starul polonez a fost surprins conducând acest model pe străzile din Barcelona chiar înainte de a juca ultimul său meci . Mașina respectivă reprezintă echivalentul lui Ebro S900, modelul de top al companiei spaniole, cu un preț de achiziție în prezent de aproximativ 50.000 de euro, informează jurnaliștii iberici de la