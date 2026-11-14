Sport

Robert Lewandowski, apariție de superstar la România – Polonia! Galerie foto

Tibi Cocora
14.11.2026 | 22:01
Robert Lewandowski aparitie de superstar la Romania Polonia Galerie foto
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Robert Lewandowski, titular în România - Polonia. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Robert Lewandowski, titular în România - Polonia. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Robert Lewandowski, titular în România - Polonia. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Robert Lewandowski, titular în România - Polonia. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK +6 FOTO
Robert Lewandowski, surprins pe Arena Națională la România - Polonia. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Robert Lewandowski, surprins pe Arena Națională la România - Polonia. Atacantul are deja opt goluri contra tricolorilor și poate stabili noi borne istorice. Galerie foto.
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Robert Lewandowski (38 de ani) este unul dintre marile puncte de atracție ale meciului România – Polonia, care se dispută sâmbătă seară, pe Arena Națională. Legendarul atacant polonez revine în fața tricolorilor, naționala împotriva căreia a înscris cele mai multe goluri din carieră. Fotbalistul lui Chicago Fire are deja opt reușite contra României și poate să-și îmbunătățească recordul chiar la București. FANATIK vă prezintă imagini cu superstarul polonez, surprinse de fotograful nostru pe stadion.

Robert Lewandowski, în centrul atenției la România – Polonia! Imagini spectaculoase de pe Arena Națională

Toate privirile sunt îndreptate către Robert Lewandowski la confruntarea dintre România și Polonia, din etapa a cincea a Ligii Națiunilor. La 38 de ani, fostul atacant al Barcelonei și al lui Bayern München continuă să fie principalul reper ofensiv al naționalei pregătite de Jan Urban.

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Prezența sa la București reprezintă un motiv suplimentar de interes pentru partida de pe Arena Națională. Lewandowski a avut de-a lungul timpului evoluții extraordinare împotriva tricolorilor, iar cifrele sale sunt impresionante. Fotbalistul legitimat la Chicago Fire a înscris de opt ori în cele patru confruntări cu România, o medie de două goluri pe meci. Nicio altă echipă națională nu a primit atât de multe goluri din partea atacantului polonez.

România, adversara preferată a lui Robert Lewandowski! Opt goluri în patru meciuri

Relația specială a lui Robert Lewandowski cu meciurile împotriva României a început să se contureze în preliminariile Campionatului Mondial din 2018. După ce prima sa întâlnire cu tricolorii avusese loc în 2009, atacantul polonez a reușit să marcheze pentru prima dată contra României în 2016. Lewandowski a înscris atunci de două ori, punând bazele unei serii impresionante.

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În returul din 2017, vârful Poloniei a făcut din nou spectacol. A reușit un hat-trick în poarta lui Ciprian Tătărușanu, marcând toate cele trei goluri ale reprezentativei sale. Seria a continuat pe 2 octombrie 2026, când Polonia a învins România cu un categoric 6-0, la Varșovia. Lewandowski a înscris din nou de trei ori, provocând mari probleme defensivei pregătite de Gică Hagi. Astfel, înaintea confruntării de la București, bilanțul său este unul greu de imaginat: opt goluri în numai patru meciuri împotriva României.

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Ce recorduri poate doborî Robert Lewandowski în meciul cu România

Robert Lewandowski are ocazia să-și îmbunătățească propriul record în fața adversarei sale favorite. Fiecare nou gol marcat împotriva României ar ridica ștacheta într-un clasament în care tricolorii ocupă deja primul loc. Dacă va înscrie o singură dată, polonezul va ajunge la nouă goluri împotriva României, iar  o dublă i-ar permite să atingă borna de zece reușite. Atacantul poate să-și mărească și bilanțul general la echipa națională a Poloniei, pentru care este deja golgheterul all-time.

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În clasamentul adversarelor sale preferate, România este urmată de Gibraltar și San Marino, fiecare cu câte șase goluri primite de la Lewandowski. Armenia, Letonia și Muntenegru completează lista naționalelor împotriva cărora polonezul a marcat frecvent, cu câte patru reușite.

  • 8 goluri în 4 meciuri a reușit Robert Lewandowski împotriva României
  • 2 goluri per meci este media atacantului contra ”tricolorilor”
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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