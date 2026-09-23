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Primul duel direct dintre Polonia și România va avea loc pe 2 octombrie, la Varșovia, pe Narodowy Stadion, în etapa a 3-a a grupei din . Polonia vine din postura de echipă retrogradată din prima grupă valorică.

Robert Lewandowski a analizat adversarele din Liga Națiunilor

Înaintea startului competiției, Robert Lewandowski, ”perla” Poloniei, a analizat adversarii pe care îi va întâlni în grupă. Starul lui Chicago Fire se așteaptă la meciuri echilibrate față de duelurile din prima grupă valorică a Ligii Națiunilor:

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”Acestea sunt echipe de nivelul nostru (n.r. – Suedia, România și Bosnia). Faptul că am fost anterior în Divizia A era peste posibilitățile Poloniei”, a spus Robert Lewandowski pentru publicația din țara sa natală, .

Fostul atacant al lui Bayern Munchen, Borussia Dortmund și Barcelona le-a pus gând rău adversarelor și țintește promovarea în grupa valorică A: ”Sper nu doar să creez ocazii și să marchez goluri, ci și să luăm puncte, chiar dacă este un program dificil, pentru că vom juca patru meciuri într-un timp scurt”, conform aceleiași publicații poloneze.

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4 meciuri într-un interval de 11 zile vor juca selecționatele în această fereastră internațională.

Până la duelul împotriva ”tricolorilor”, Polonia va avea de disputat două partide. Naționala lui Jan Urban va debuta pe teren propriu, împotriva Bosniei. Peste 3 zile, Lewandowski și compania se vor deplasa pe Strawberry Arena, pentru duelul cu Suedia.

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Naționala Poloniei, de aproape două ori mai scumpă decât ”tricolorii”

Favorită detașată pentru câștigarea grupei în Liga Națiunilor este Suedia. Scandinavii au cel mai valoros lot dintre cele 4 naționale: 414.000.000 de euro. Polonia ocupă locul secund, cu o cotă de piață totală în valoare de 226.000.000 de euro. și Bosnia au loturi apropiate valoric: 126.500.000 de euro, respectiv 154.500.000 de euro.

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Cei mai importanți jucători din lotul lui Jan Urban sunt veteranu Robert Lewandowski (Chicago Fire), Matty Cash (Aston Villa), Sebastian Szymanski (Rennes), Piotr Zielinski (Inter) și Jakub Kiwior (FC Porto).

În ultimele 5 dueluri directe dintre România și Polonia, ”Vulturii albi” s-au impus de 3 ori și România a învins de 2 dăți. Ultimul succes al ”tricolorilor” în meciurile directe datează din 14 noiembrie 2009, 1-0. Atunci, selecționata pregătită de Răzvan Lucescu a punctat prin Daniel Niculae, în minutul 59.