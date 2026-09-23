Sport

Robert Lewandowski și-a făcut temele. Cum a caracterizat starul polonez naționala României

Robert Lewandowski a analizat echipele pe care le va întâlni Polonia în noua ediție din Liga Națiunilor. ”Vulturii albi” vor da piept cu naționala României.
Gabriel Neagu
23.09.2026 | 16:15
Robert Lewandowski sia facut temele Cum a caracterizat starul polonez nationala Romaniei
ULTIMA ORĂ
Robert Lewandowski a vorbit despre aversarele din Liga Natiunilor. sursa foto: colaj fanatik / hepta, sportpictures
ADVERTISEMENT

Primul duel direct dintre Polonia și România va avea loc pe 2 octombrie, la Varșovia, pe Narodowy Stadion, în etapa a 3-a a grupei din Liga Națiunilor. Polonia vine din postura de echipă retrogradată din prima grupă valorică.

Robert Lewandowski a analizat adversarele din Liga Națiunilor

Înaintea startului competiției, Robert Lewandowski, ”perla” Poloniei, a analizat adversarii pe care îi va întâlni în grupă. Starul lui Chicago Fire se așteaptă la meciuri echilibrate față de duelurile din prima grupă valorică a Ligii Națiunilor:

ADVERTISEMENT

”Acestea sunt echipe de nivelul nostru (n.r. – Suedia, România și Bosnia). Faptul că am fost anterior în Divizia A era peste posibilitățile Poloniei”, a spus Robert Lewandowski pentru publicația din țara sa natală, Meczkyi.

Fostul atacant al lui Bayern Munchen, Borussia Dortmund și Barcelona le-a pus gând rău adversarelor și țintește promovarea în grupa valorică A: ”Sper nu doar să creez ocazii și să marchez goluri, ci și să luăm puncte, chiar dacă este un program dificil, pentru că vom juca patru meciuri într-un timp scurt”, conform aceleiași publicații poloneze.

ADVERTISEMENT
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe...
Digi24.ro
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
  • 4 meciuri într-un interval de 11 zile vor juca selecționatele în această fereastră internațională.

Până la duelul împotriva ”tricolorilor”, Polonia va avea de disputat două partide. Naționala lui Jan Urban va debuta pe teren propriu, împotriva Bosniei. Peste 3 zile, Lewandowski și compania se vor deplasa pe Strawberry Arena, pentru duelul cu Suedia.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"

Naționala Poloniei, de aproape două ori mai scumpă decât ”tricolorii”

Favorită detașată pentru câștigarea grupei în Liga Națiunilor este Suedia. Scandinavii au cel mai valoros lot dintre cele 4 naționale: 414.000.000 de euro. Polonia ocupă locul secund, cu o cotă de piață totală în valoare de 226.000.000 de euro. România și Bosnia au loturi apropiate valoric: 126.500.000 de euro, respectiv 154.500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cei mai importanți jucători din lotul lui Jan Urban sunt veteranu Robert Lewandowski (Chicago Fire), Matty Cash (Aston Villa), Sebastian Szymanski (Rennes), Piotr Zielinski (Inter) și Jakub Kiwior (FC Porto).

În ultimele 5 dueluri directe dintre România și Polonia, ”Vulturii albi” s-au impus de 3 ori și România a învins de 2 dăți. Ultimul succes al ”tricolorilor” în meciurile directe datează din 14 noiembrie 2009, 1-0. Atunci, selecționata pregătită de Răzvan Lucescu a punctat prin Daniel Niculae, în minutul 59.

ADVERTISEMENT
Primele probleme pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB. ”Cum vin îi sparg 10 zile”,...
Fanatik
Primele probleme pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB. ”Cum vin îi sparg 10 zile”, declarația care nu are prea mare acoperire
Antrenorul-revelație din SuperLiga, ales după un motiv uluitor: „Am redus bugetul, aveam nevoie...
Fanatik
Antrenorul-revelație din SuperLiga, ales după un motiv uluitor: „Am redus bugetul, aveam nevoie de cineva care să debuteze copii”
România în Liga Națiunilor LIVE BLOG. Andrei Rațiu dezvăluie cum a trecut peste...
Fanatik
România în Liga Națiunilor LIVE BLOG. Andrei Rațiu dezvăluie cum a trecut peste ratarea transferului în Premier League
Tags:
Parteneri
Se răzgândește Gigi Becali? Marius Șumudică vrea să preia FCSB: 'Știu de la...
iamsport.ro
Se răzgândește Gigi Becali? Marius Șumudică vrea să preia FCSB: 'Știu de la el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!