Robert Lewandowski, făcut praf de o legendă înainte de România – Polonia: „Nu e un lider! Ce a făcut pentru echipa națională?”

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Robert Lewandowski (38 de ani) este cel mai selecționat jucător și cel mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei, însă fostul mare fotbalist Grzegorz Lato (76 de ani) e de părere că atacantul nu a realizat performanțe importante la prima reprezentativă. Golgheterul Cupei Mondiale din 1974 l-a criticat pe fotbalistul lui Chicago Fire înainte de meciul România – Polonia.

Robert Lewandowski, făcut praf de o legendă înainte de România – Polonia

Grzegorz Lato susține că Robert Lewandowski a avut succes din punct de vedere colectiv doar cu echipele de club, nu și cu naționala Poloniei. „Lewandowski e un jucător uriaș, trebuie să spun asta, dar își arată vârsta. Întrebarea fundamentală e: de ce echipe sunt legate performanțele lui Robert Lewandowski? De cele din Germania și Spania. Atât.

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Nu mă interesează realizările lui de până acum, pentru că e un jucător foarte bun pentru cluburi din străinătate, unde e înconjurat de cei mai buni jucători din lume. Mă interesează un singur lucru, naționala Poloniei. Ce performanțe a realizat cu echipa națională?”, a declarat acesta pentru înainte de contra României.

În „era Robert Lewandowski”, Polonia s-a calificat la 6 turnee finale, două Cupe Mondiale și patru Campionate Europene, însă a avansat în faza eliminatorie în doar două rânduri, la EURO 2016 și CM 2018. Cele mai importante performanțe din istoria naționalei rămân cele din perioada în care evolua Grzegorz Lato, două locuri 3 la Cupa Mondială, în 1974 și 1982.

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E Robert Lewandowski liderul naționalei Poloniei?

În momentul în care jurnalistul cu care dialoga a precizat că a marcat 92 de goluri în 170 de meciuri pentru Polonia, Grzegorz Lato l-a criticat din nou pe atacant și a afirmat că acesta nu este un lider adevărat la națională. „Câte dintre goluri au fost din penalty-uri? Și ce performanțe a avut? Doar atât am de spus. În plus, ca și căpitan, ar trebui să ia atitudine, să strige.

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Dacă vreun jucător nu vrea să alerge, să-l… Cred că lipsește acolo cineva care să poată rosti câteva cuvinte ferme, la obiect – un adevărat lider. Avem tendința să-l considerăm pe Lewandowski drept lider, dar, în ziua de azi, dacă îi dai o pasă slabă, ei bine… Îmi amintesc de perioada în care a venit prima dată la echipa națională – felul în care alerga după mingi, cum înainta cu mingea la picior, golurile pe care le marca”, a precizat fostul mare fotbalist.

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Cine este Grzegorz Lato

Grzegorz Lato se numără printre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului polonez, fiind unul dintre liderii „Generației de Aur” din anii ’70 și ’80, care a ocupat de două ori poziția a 3-a la Cupa Mondială. În 1974, polonezii au terminat pe locul 2 în a doua fază a grupelor, în urma Germaniei de Vest, și au disputat finala mică, unde au învins Brazilia cu 1-0 după un gol marcat chiar de Lato, care a câștigat Gheata de Aur la turneul final, cu 7 reușite.

Opt ani mai târziu, Polonia era învinsă în semifinale de Italia (0-2) înainte de a se impune contra Franței în duelul pentru medalia de bronz. Lato a înscris de 45 de ori în 100 de selecții pentru Polonia, fiind pe locul 3 în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei. La nivel de club, acesta și-a petrecut o mare parte din carieră la Stal Mielec, iar înainte de retragere a mai evoluat și pentru Lokeren (Belgia) și Atlante (Mexic). A activat și ca antrenor după finalul carierei de fotbalist, iar în perioada 2008-2012 a fost președintele Federației Poloneze de Fotbal, contribuind la organizarea EURO 2012, turneu pe care Polonia l-a găzduit alături de Ucraina.