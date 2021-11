Gafă monumentală în preliminariile CM 2022! Cum poate rata Robert Lewandowski prezenţa la Mondialul din Qatar

Înainte de ultima etapă din preliminariile CM 2022, Polonia avea şanse minime să prindă locul 1, care îi permitea calificarea directă la turneul final din Qatar. Singurul obiectiv al polonezilor era să obţină cel puţin o remiză cu Ungaria, ceea ce i-ar fi adus locul în urna capilor de serie la tragerea la sorţi din baraj.

Polonia, gafă colosală în preliminariile CM 2022. Robert Lewandowski, drum mai greu spre Qatar

Cum meciul cu Ungaria prezenta o miză importantă, toţi se aşteptau ca Polonia să abordeze cu seriozitate partida de pe teren propriu. Situaţia a stat cu totul altfel, după o decizie a selecţionerului Paulo Sousa.

Astfel, Polonia a jucat cu rezervele în meciul cu Ungaria, iar adversarii au profitat de acest lucru. , golul victoriei fiind marcat de Daniel Gazdag, în minutul 80. Învinşi, polonezii au terminat grupa cu 20 de puncte şi au intrat în baraj cu 14 puncte, după ce au fost scoase victoriile cu San Marino, ultima clasată.

Când s-a tras linie, polonezii au aflat că 1 punct în meciul cu Ungaria, cel în care au jucat rezervele, i-ar fi dus în urna capilor de serie la tragerea la sorţi pentru barajul CM 2022.

Dacă ajungea în urna capilor de serie, Polonia îşi asigura faptul că juca semifinala barajului pe teren propriu, iar pe lista posibililor adversari s-ar fi numărat Turcia, Macedonia de Nord, Ucraina, Austria, Cehia sau Ţara Galilor, selecţionată care a profitat de gafa polonezilor, iar acum este cap de serie.

Polonezii cer demiterea selecţionerului Paulo Sousa

Gafa i-a enervat pe polonezi, mai ales că pe din semifinala barajului se numără Portugalia, Italia, Suedia, Scoţia, Rusia sau Ţara Galilor. Ţinta a fost Paulo Sousa, căruia i s-a cerut demisia, însă oficialii Federaţiei din Polonia nu iau în calcul această variantă.

“Avem un contract până la finalul preliminariilor, iar barajul face parte din preliminarii. Selecţionerul va lucra până la finalul campaniei.

Obiectivul nostru este calificarea la Campionatul Mondial şi promit că echipa şi antrenorii vor avea cele mai bune condiţii la meciurile decisive din martie”, a declarat Cezary Kulesza, preşedintele Federaţiei Poloneze de Fotbal.

Presa din Polonia susţine că gafa din meciul cu Ungaria va avea şi consecinţe economice. Dacă era cap de serie, selecţionata lui Paulo Sousa ar fi jucat semifinala pe teren propriu, ceea ce ar fi însemnat sume importante care intrau în conturile Federaţiei.

România, gafă importantă înainte de preliminariile EURO 2020

Pentru stabilirea urnelor la tragerea la sorţi din preliminariile EURO 2020, UEFA a luat în considerare clasamentul final al primei ediţii din Liga Naţiunilor. România a ajuns în urna a 4-a, însă putea să urce în urna a 3-a dacă marca un gol în plus în meciul cu Muntenegru, ultimul al grupei.

La finalul meciului din urmă cu trei ani, Cristi Manea, unul dintre tricolori, dezvăluia că nu ştia de faptul că România avea nevoie să marcheze încă un gol ca să urce în urna a 3-a.

“Acest rezultat ne dă încredere pentru calificările ce vor urma, să dăm sută la sută pentru Euro. Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol, am încercat să dăm cât mai multe goluri, atât am putut”, spunea Cristi Manea.