Robert Lewandowski, săgeţi către Lionel Messi: “Schimbarea cluburilor a fost o experiență copleșitoare”

Când vine vorba de Lionel Messi, apare adesea o idee conform căreia nu a putut ieși din zona de confort, întrucât cea mai mare parte a carierei sale a petrecut-o la Barcelona.

Plecarea de la Barca a avut loc în perioada de transferuri a verii trecute, după ce catalanii nu au mai putut să-i înregistreze noul contract. Astfel, argentinianul a ajuns gratis la Paris Saint-Germain, alăturându-se vechiului său prieten și coleg de echipă, Neymar.

Lewandowski: „Messi nu a jucat niciodată într-o altă țară decât Spania”

Atacantul lui Bayern Munchen, Robert Lewandowski, ar putea fi următorul atacant-vedetă care schimbă clubul, întrucât mai are de jucat un singur sezon complet, conform actualului său contract.

ADVERTISEMENT

În timpul unui interviu pentru trustul polonez Pilka Nozna, atacantul a fost întrebat despre cariera lui la Bayern Munchen și despre conceptul de loialitate, unde a dus în discuție mutarea lui Messi la PSG.

„Pentru Messi, schimbarea cluburilor a fost cu siguranță o experiență mult mai copleșitoare”, a spus Lewandowski. „Nu a jucat niciodată într-o altă țară decât Spania, nu a vorbit niciodată altă limbă. A întâmpinat o barieră de comunicare”.

ADVERTISEMENT

„Cristiano (n.r. Ronaldo) a schimbat deja cluburi și campionate de mai multe ori. Vârsta la care schimbi echipe nu contează, dar circumstanțele sunt decisive”, a adăugat polonezul.

Circumstanțele în ceea ce privește mutarea lui Messi la PSG au fost cu siguranță cruciale, mai ales că formaţia franceză se află în prezent printre favoriţii la câştigarea Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Messi nu și-a respectat promisiunile față de Lewandowski

Atacantul lui Bayern München și-a exprimat surprinderea de faptul că Lionel Messi nu l-a votat la gala FIFA The Best. Internaționalul argentinian a declarat în cadrul ceremoniei Balonului de Aur că Lewandowski merita să câștige Balonul de Aur 2020.

Potrivit spuselor lui Lewandowski, Messi i-ar fi zis că îl va vota, dar ulterior și-a schimbat decizia. Acest lucru a ieșit la iveală odată cu și selecționerilor cu drept de vot.

ADVERTISEMENT

„L-am votat pe Messi pentru că apreciez ce a făcut în 2021 și mai înainte. Messi a spus că mă va vota, dar poate și-a schimbat punctul de vedere mai târziu. Nu știu. Nu am de ce să mă plâng, a fost decizia lui și atât. Oricum, am câștigat premiul, așa că mi-a fost mai ușor să trec peste”.

Messi i-a votat pe coechipierii săi de la Paris Saint-Germain, Neymar și Kylian Mbappe, precum și pe atacantul de la Real Madrid, Karim Benzema, la premiul pentru cel mai bun jucător de la FIFA.

ADVERTISEMENT

Care este cel mai bun premiu în viziunea lui Lewandowski

Polonezul a comparat cele două premii și a explicat motivele pentru care consideră că este mai obiectiv, în ciuda faptului că este mai puțin prestigios.

„M-am gândit la aceste două premii în ultimul timp: Premiul pentru cel mai bun jucător FIFA și Balonul de Aur”, a spus Lewandowski. „Am ajuns la concluzia că premiul FIFA contează mai mult decât Balonul de Aur”.

În continuare, el a arătat care este diferența dintre cele două premii. „Doar jurnaliștii votează pentru acesta din urmă. Nu există o verificare clară, așa cum au spus mulți experți sau foști și actuali fotbaliști”.

Apoi, a adăugat: „Profesioniștii și jurnaliștii votează premiul FIFA, dar și căpitanii de echipe și selecţionerii pot evalua realist și obiectiv realizările noastre, pentru că știu cât ne costă fiecare meci, fiecare record, fiecare accidentare”.

„Poate că în clasamentul de prestigiu, Balonul de Aur este poziționat mai sus decât Premiul pentru cel mai bun jucător FIFA masculin, dar mă face mândru să știu că am primit pentru a doua oară consecutiv Premiul pentru cel mai bun fotbalist din lume, după ce am fost votat de antrenori și jucători, pentru că știu cât de mult am muncit de mulți ani”, a mai spus Robert Lewandowski.