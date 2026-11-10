Sport

Robert Lewandowski, program special de somn înainte să ajungă în România. Ce îi pregătesc medicii polonezi

Cristian Măciucă
10.11.2026 | 09:20
Robert Lewandowski program special de somn inainte sa ajunga in Romania Ce ii pregatesc medicii polonezi
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Robert Lewandowski, program special de somn înainte să ajungă în România. Ce îi pregătesc medicii polonezi. FOTO: sportpictures.eu
Robert Lewandowski are parte de un tratament special din partea staff-ului medical înaintea meciului cu România, din Nations League. Polonezii vor să îl ajute pe atacant să treacă mai ușor peste diferența de fus orar după călătoria din SUA
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România așteaptă să primească vizita Poloniei în penultima etapă din Liga Națiunilor, iar leșii au început și ei pregătirile. Vedeta Robert Lewandowski (38 de ani) are parte de o atenție deosebită din partea staff-ului condus de Jan Urban.

Somnul lui Lewandowski, prioritate națională înainte de meciul cu România

Robert Lewandowski a ajuns la Varșovia, luni, 9 noiembrie, după o călătorie din SUA. Este a doua acțiune a selecționatei Poloniei la care participă atacantul după transferul în MLS, la Chicago Fire. Staff-ul medical vrea să evite problemele de la precedenta convocare.

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Conform presei din Polonia, medicul echipei naționale, Jacek Jaroszewski, a pregătit un program special pentru atacantul în vârstă de 38 de ani. Principalul obiectiv este ca Lewa să treacă rapid peste efectele schimbării de fus orar și să fie în cea mai bună formă fizică la meciul cu România, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45.

„Avem câteva lucruri pe care le vom pune în aplicare și vom vedea. Sper ca Robert să ajungă foarte repede la capacitate fizică maximă și să își regleze cât mai repede programul de somn”, a declarat Jacek Jaroszewski pentru TVP Sport, citat de Przegląd Sportowy.

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Ce a declarat Robert Lewandowski după sosirea din Polonia

Nu este pentru prima dată când Robert Lewandowski are probleme cu somnul. La precedenta acțiune a naționalei, fostul star de la Bayern Munchen sau Barcelona a recunoscut că deplasarea din SUA și schimbarea fusului orar i-au afectat evoluția. Chiar dacă a marcat un hattrick în Polonia – România 6-0, Lewa a explicat că s-a simțit lipsit de energie și că adaptarea după un zbor peste Ocean devine tot mai dificilă odată cu înaintarea în vârstă.

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Acum, fotbalistul lui Chicago Fire a ajuns mai devreme în Europa și a afișa o stare de spirit optimistă. „Am ajuns în Europa încă de ieri. Totul este bine. Ieri am urmărit meciul Barcelonei. În Chicago vremea este mult mai bună. Până acum, cred că au fost doar două zile friguroase”, a transmis Lewandowski pentru canalul Meczyki.

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După partida împotriva României, de pe Arena Națională, reprezentativa pregătită de Jan Urban va primi vizita Suediei, pe 17 noiembrie, la Wroclaw, ora 21:45, în ultima etapă a Grupei B4 din UEFA Nations League.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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