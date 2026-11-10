Robert Lewandowski și-a decis viitorul înainte de România – Polonia!

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Primul meci al României de la acțiunea din luna noiembrie este cel cu Polonia. După ce „tricolorii” au primit un 6-0 rușinos în Varșovia, naționala lui Lewandowski vine de această dată la București, iar elevii lui Gică Hagi vor să-și ia revanșa. Ajuns la 38 de ani și proaspăt transferat în MLS, Lewa a vorbit despre viitorul său în tricoul echipei naționale.

Sfârșitul se apropie! Robert Lewandowski a vorbit despre viitorul său la națională înainte de România – Polonia

Jan Urban, selecționerul Poloniei, și Robert Lewandowski au fost prezenți la o conferință de presă organizată odată cu reunirea lotului. În urma rezultatelor slabe din ultima perioadă, cei doi au răspuns unei serii de întrebări dificile, printre care, bineînțeles, atacantul a fost întrebat și despre momentul retragerii, care pare din ce în ce mai aproape.

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În această vară, a părăsit fotbalul european și a urmat drumul pe care merg majoritatea starurilor: MLS sau Arabia Saudită. În cazul polonezului, el a fost mai atras de SUA decât de Arabia Saudită, astfel că s-a transferat la Chicago Fire. Cu toate acestea, el nu se gândește momentan la retragerea din fotbal și nici să renunțe la tricoul naționalei:

„De la ultima conferință de presă nu s-a schimbat nimic. Au trecut doar patru săptămâni de atunci! Încă nu este momentul să ofer un răspuns clar pe acest subiect. Sunt foarte fericit cu stilul meu de viață din Chicago și cu felul în care se desfășoară antrenamentele. Am intrat în play-off, deci ne-am îndeplinit obiectivul. Mă simt bine în prezent, chiar dacă în primele săptămâni nu mi-a fost atât de ușor.

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Momentan, mai avem două meciuri (n.r. – cu România și Suedia) și ne gândim în continuare la posibilitatea de a ajunge în urna a doua valorică înaintea tragerii la sorți pentru preliminariile Campionatului European. Acest lucru ne-ar putea ușura parcursul. Deocamdată, trebuie însă să ne concentrăm asupra meciurilor din UEFA Nations League. Tragerea la sorți va avea loc mai târziu”, a declarat Robert Lewandowski.

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Robert Lewandowski a înscris un hat-trick în poarta României în meciul tur

Fără doar și poate, Robert Lewandowski este unul dintre cei mai buni atacanți din toate timpurile. Polonezul a înscris sute de goluri în întreaga sa carieră, pentru echipe precum Borussia Dortmund, Bayern Munchen și Barcelona. Vârful de atac se află pe locul al treilea la numărul de hat-trick-uri reușite în secolul 21, în spatele lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, dar, cu toate astea, la naționala Poloniei nu mai reușise acest lucru din 2019.

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În tricoul reprezentativei țării sale, Lewa a reușit să înscrie 7 hat-trick-uri, iar două dintre ele au fost în meciuri contra României. În 2017, pe vremea când evolua la Bayern Munchen, el înscria de trei ori în victoria cu 3-1 a Poloniei contra României, meci ce conta pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2018. De asemenea, la ultimul meci direct, cel câștigat cu 6-0 de naționala lui Jan Urban, într-un meci împotriva Letoniei. El a mai reușit să înscrie hat-trick la națională în poarta Gibraltarului, Georgiei, Danemarcei și Armeniei. România rămâne singura națională împotriva căreia a izbutit acest lucru de două ori.