Robert Lewandowski şi Lionel Messi, prima oară adversari de la controversatul Balon de Aur 2021! Duelul care poate face diferenţa în Polonia – Argentina

Polonia şi Argentina se duelează miercuri, de la ora 21:00, în ultima etapă din Grupa C de la Campionatul Mondial 2022. Robert Lewandowski şi Lionel Messi sunt faţă în faţă într-un meci care are ca miză calificarea în optimile de finală.

Balonul de Aur 2021, momentul în care a început rivalitatea dintre Robert Lewandowski şi Lionel Messi

Pe 29 noiembrie 2021, la Paris, Lionel Messi îi lua faţa lui Robert Lewandowski şi . Chiar dacă toată lumea îl vedea favorit pe atacantul polonez, starul lui PSG a avut de partea lui punctele primite de la jurnaliştii care au votat.

Decizia a fost intens criticată, mai ales că în 2020 nu se acordase celebrul premiu, după ce sezonul 2019-2020 fusese afectat de pandemia de COVID-19, iar Robert Lewandowski era considerat drept câştigătorul în acel an. Cu toate acestea, în 2021, Lionel Messi a avut de partea lui succesul Argentinei în Copa America, unul în care atacantul de 35 de ani fusese decisiv.

Robert Lewandowski a acceptat cu greu înfrângerea în faţa lui Lionel Messi, mai ales că argentinianul câştigase la o diferenţă mică, de 33 de puncte. După ce a primit premiul, starul lui PSG afirma că atacantul lui Bayern Munchen merita trofeul în 2020, iar reacţia polonezului a venit imediat.

“Nu sunt atât de entuziasmat să primesc premiul pentru 2020. Sper că această declaraţie să fie un sinceră şi politicoasă din partea unui mare jucător, nu doar cuvinte goale”, spunea Robert Lewandowski în presa din Polonia. Ulterior, atacantul a clarificat ca nu a dorit să insinueze că sprijinul lui Lionel Messi nu ar fi fost sincer.

Votul de la FIFA The Best a adâncit rivalitatea dintre Robert Lewandowski şi Lionel Messi

La o lună de la Balonul de Aur 2021, FIFA a acordat premiile de The Best, la care votează jurnalişti, selecţioneri şi căpitani de echipe naţionale. De această dată, Robert Lewandowski a fost cel care a câştigat trofeul, iar Lionel Messi, căpitan al naţionalei Argentinei, nu l-a votat în această anchetă.

Imediat a venit reacţia lui Robert Lewandowski, care a susţinut că Lionel Messi îi transmisese că-l va vota la FIFA The Best. Argentinianul îi alesese pe Neymar, Kylian Mbappe şi Karim Benzema în topul său.

“M-am gândit în ultimul timp și am ajuns la concluzia că premiul FIFA The Best este mai important ca Balonul de Aur. Doar jurnaliștii votează pentru Balonul de Aur, nu e o certificare clară. La FIFA The Best, votează și antrenorii și jucătorii. Ei știu cel mai bine să pună în balanță toate criteriile obiective. La Balonul de Aur, el a zis că ar vota pentru mine, dar nu a făcut-o. Nu am regrete, e decizia lui”, declara Robert Lewandowski.

Acum, în Qatar, Robert Lewandowski a susţinut că nu a declarat niciodată că Lionel Messi i-ar fi spus că-l va vota, cu toate că declaraţiile polonezului au apărut în întreaga presa de specialitate, imediat după decernarea trofeului.

Polonia poate trimite acasă Argentina la ultimul Campionat Mondial al lui Lionel Messi

La un an de la controversatul Balon de Aur 2021, Robert Lewandowski se poate revanşa pe Lionel Messi. Polonia e lider în Grupa C, iar . În acelaşi timp, “pumele” ar pleca acasă, la ultimul Campionat Mondial din cariera starului de la PSG.

Până la meciul direct, Lionel Messi a câştigat bătălia golurilor, la CM 2022, cu Robert Lewandowski. Argentinianul are 2 reuşite, în timp ce polonez a înscris o dată, în victoria cu Arabia Saudită, după ce în meciul cu Mexic a ratat o lovitură de la 11 metri. De altfel, vedeta Barcelonei este la primul gol marcat la un Campionat Mondial şi sunt şanse mari ca ediţia din Qatar să fie ultima şi pentru el, după ce a împlinit 34 de ani în acest an.