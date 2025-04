Robert Lewandowski, spectaculos la interviu, după ce a ajuns la 99 de goluri marcate pentru catalani! A reușit o dublă și în Barcelona – Borussia Dortmund 4-0: „Altceva e important!”

Catalanii s-au impus cu scorul de 4-0, iar vârful formației „blaugrana” a marcat două goluri, ajungând astfel la 99 de goluri pentru Barcelona și 105 în cea mai importantă competiție intercluburi.

Lewandowski, la un gol distanță de borna cu numărul 100 la Barcelona

Robert Lewandowski nu își arată vârsta! Atacantul de 36 de ani al Barcelonei continuă să marcheze pe bandă rulantă sub conducerea lui Hansi Flick. Polonezul a „lovit” de două ori împotriva fostei sale echipe și a adus victoria uriașă a echipei sale.

Barcelona este echipa cu cel mai bun atac din întreaga lume în acest sezon și nu ratează nicio ocazie pentru a reaminti lumii din nou. Catalanii au înscris de patru ori în poarta nemților și se gândesc deja la semifinale, unde vor întâlni câștigătoarea dublei dintre Inter și Bayern Munchen.

„Cred că am jucat foarte bine, dar acum ne gândim la semifinale. Patru goluri acasă, noi mereu ne gândim să câștigăm, doar asta avem în cap, să câștigăm oriunde. Repriza a doua a fost foarte bună și am marcat de patru ori. Important nu e că am dat 4 goluri, ci cum le-am dat.

În retur, trebuie să jucăm același fotbal. Importante sunt golurile și vrem să jucăm mereu tot mai bine. Cred că jucăm ca o echipă mare. Nu contează cine marchează, marcăm pentru Barcelona, suntem împreună cu toții. Sunt bucuros de cifrele mele, 99 de goluri pentru club, dar în mintea mea e să ajut echipa cu calitățile mele. Cred că un atacant se gândește mereu să marcheze, dar să ajute echipa e mai important”, a declarat Robert Lewandowski la finalul meciului cu Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski, într-un top select alături de Leo Messi și Cristiano Ronaldo

În acest sezon al Ligii Campionilor, vârful polonez al catalanilor a ajuns la o bornă pe care doar uriașii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au reușit să o mai atingă.

Cu „dubla” din această seară, Lewandowski a ajuns la 105 goluri marcate în cea mai importantă competiție intercluburi. Pentru un moment, locul al treilea îi este asigurat, singurii care vin din urmă în acest moment fiind Mbappe și Haaland cu 55, respectiv 49 de reușite.

